ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Военные в Чаде заявили о победе над повстанцами, с ними в бою погиб президент

10.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Военные в Чаде заявили о победе в стычках с повстанцами из группировки "Фронт перемен и согласия в Чаде (FACT)". Именно в бою с ними погиб президент страны Идрис Деби.



Об этом сообщает Al Jazeera.

Начальник генерального штаба страны Абакар Абделькерим заявил, что бои с повстанцами завершены.

В столице Чада Нджамене прошел импровизированный парад: военные проехали по центру города на танках и бронетехнике.

Армия Чада показала журналистам десятки пленных повстанцев. В то же время члены FACT не подтверждают завершение противостояния, отмечает Reuters.

Напомним, 20 апреля стло известно, что президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны. Деби был одним из самых длительных правителей Африки. Впервые он пришел к власти во время вооруженного восстания в 1990 году. Тогда он захватил власть после восстания против президента Хиссена Хабре и с тех пор пережил различные мятежи против собственного правления. Выиграл выборы в 1996, 2001, 2006, 2011 и 2016 годах.

Столкновения с армией в Чаде начались 17 апреля. Генерал армии сообщил, что 300 повстанцев были убиты и 150 взяты в плен. По его словам, пять правительственных солдат были убиты и 36 ранены.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военные в Чаде заявили о победе в стычках с повстанцами из группировки "Фронт перемен и согласия в Чаде (FACT)". Именно в бою с ними погиб президент страны Идрис Деби.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эстетика «заброшек»: фото из культового лагеря «Сказка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by