Виталий Цыганков: Это противоречивое решение Лукашенко с точки зрения его личной безопасности

Эти темы в эфире "Свободы" обсудили политические аналитики Юрий Дракохруст, Сергей Наумчик и Виталий Цыганков.





Дракохруст:





- Лукашенко решил декретом, что в случае его убийства или насильственного исчезновения вся власть сразу же передается Совету Безопасности. И уже он назначает новые президентские выборы.





Существует три аспекта юридический, политический и психологический. Юридический заключается в том, что в случае вакансии или невозможности президента исполнять обязанности его полномочия переходят к премьер-министру. Возникает вопрос, зачем ему это.





Я бы обратил внимание на реакцию премьера Романа Головченко. В своем комментарии после встречи с Лукашенко он не сказал, что да, надо такой декрет, я сам не справлюсь. Он сказал, что «как президент скажет, так и будет». Выглядело, что он не очень обрадовался такому декрету. Это очень отличается от реакции Кочановой, которая 9 мая расточала похвалы.





Интересен и психологический аспект. Лукашенко сказал, что Хусейна убили, Каддафи убили, Милошевича убили, немецкие юристы дело против меня заводят. Ради чего? Чтобы подготовить базу для его убийства. 26 лет жил, нужды не было - а вот теперь считает, что есть такая угроза.





Лукашенко вспоминает, какой порядок в армии, но своими руками создает отсутствие единоначалия.





Цыганков:





- Мне кажется, что очень неудачное решение совместить это с 9 мая.





Возможно, декрет - это и способ показать силовикам, насколько он им доверяет. Насколько доверяет не какому-то одному человеку, а всем членам Совета Безопасности. И некий коллективный орган после его гибели введет чрезвычайное положение, защитит Беларусь от врага.





Если брать абстрактно, если в диктатуре правитель отдает право каким-то другим управлять, в любой другой абстрактной ситуации, то эти люди получают хорошие возможности. И это противоречивое решение Лукашенко с точки зрения его личной безопасности.





Лукашенко читает документы спецслужб, а там — о том, что о нем говорят люди. А то, что они говорят, мы и в эфире не можем повторить. И у него складывается картина мира, что кругом враги, которые хотят лишить его жизни.





С зимы нет массовых протестов, но такое впечатление от реакции Лукашенко и председателя КГБ, что линия фронта проходит рядом. Возможно, это нагнетание для продолжения репрессий.





Почему люди не поддержали призыв Павла Латушко выйти 9 мая? Мы знаем и о другом призыве, призыв Зенона Поз а не выходить, что это подставит патриотических белорусов. Но если бы люди почувствовали, что что-то началось - они бы вышли. Репрессии заставляют людей задуматься над ценой выхода на улицы. Но и цена игнорируется и люди выходят, когда они видят цель, видят смысл. В призыве Латушко была идея, что вот люди выйдут, их, конечно, будут хватать, и мы увидим, какой Лукашенко. Но большинство посчитало, что и без этого известно, какая власть в Беларуси. И не нужно для этого приносить какие-то новые жертвы.





Наумчик:





- Надо помнить, что Лукашенко не является легитимно избранным президентом. Но он продолжает управлять, среди прочего, силовыми структурами.





Давайте называть вещи своими именами. Массовые протесты подавлены. Протесты в том виде, с выходом сотен тысяч, поразивших планету - они утоплены в крови (причем кровь — это не метафора и не гипербола). Но протестные настроения никуда не исчезли. И если КГБ доносит до Лукашенко хотя бы половину того, что говорят о нем люди - у Лукашенко создается апокалиптическая картина. И эта картина вполне реалистична. Массовые протесты подавлены — но у него все больше неуверенности.





А дальше происходит вот что. Лукашенко не принимает никакие демократические формы, он не может допустить в своем представлении, что власть должна меняться демократическим путем, через выборы. Он не может представить, что люди хотят его сместить через выборы, он всех меряет по себе. Значит, если его хотят сместить - его хотят убить, думает он.





Если бы США хотели смерти какого-то президента - поверьте, они бы это сделали так, что ни о каком насильственном убийстве никто бы не подумал: инфаркт, инсульт, еще что-то. Но этого не будет. По той простой причине, что в 1972 президент Никсон подписал закон, запрещающий спецслужбам убийства иностранных лидеров. В США законы соблюдают.





Эта антизападная истерия с якобы планами ЦРУ мне напоминает, как то же ЦРУ обвиняют в развале СССР - хотя не было в конце 80-х начале 90-х на планете учреждения, которое бы больше хотело сохранить СССР, чем ЦРУ. Ведь ЦРУ (соответственно, и Белый дом) боялись, что в случае распада СССР ядерное оружие расползется и контроль над ним будет потерян. Сейчас открыты архивы Госдепа, Белого дома, обо всем этом можно свободно почитать.



