ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: в Кыргызстане объявили штормовое предупреждение, в Беларусь пришло тепло

10.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Воздух со Средиземного моря принес в Москву долгожданное тепло. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, осадков не будет. В столице начали отключать отопление. На неделе температура возьмет новую высоту – до плюс 25. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

После дождливых дней в Бишкек вернулось солнце и тепло. До плюс 20 сегодня будет в столице Кыргызстана. Такой погоде может позавидовать даже юг республики. Там объявили штормовое предупреждение. В горных районах в прогнозе есть снег. Жителей предупредили, что осадки могут затруднить выпас скота и проезд по некоторым участкам дорог.

Таджикистан

В Таджикистане переменная облачность, без существенных осадков. Воздух прогрелся до плюс 30. В республике сегодня выходной, и многие жители проведут этот день на свежем воздухе. Идеальное место – Гиссарская крепость. От Душанбе всего 25 километров. Здесь удивительно сочетаются красота, культура и история. Первые люди переселились в эти места еще в каменном веке, то есть три тысячелетия назад. Это подтверждают археологические находки, которые можно посмотреть в музее.

Беларусь

В Минске плюс 18. На юге страны теплее – до 23 градусов тепла. Самое время отправиться на прогулку в парк. Там сейчас все чаще можно услышать соловьиные трели. Орнитологи предлагают белорусам отмечать места, где они услышали лучших певцов птичьего мира, на онлайн-карте. В прошлом году на ней появилось более 600 отметок.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Таджикистане переменчивая облачность, без существенных осадков. Воздух прогрелся до плюс 30 градусов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Локдауны в Тунисе и Египте на отдыхе туристов не отразятся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by