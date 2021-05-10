Погода в СНГ: в Кыргызстане объявили штормовое предупреждение, в Беларусь пришло тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Воздух со Средиземного моря принес в Москву долгожданное тепло. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, осадков не будет. В столице начали отключать отопление. На неделе температура возьмет новую высоту – до плюс 25. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

После дождливых дней в Бишкек вернулось солнце и тепло. До плюс 20 сегодня будет в столице Кыргызстана. Такой погоде может позавидовать даже юг республики. Там объявили штормовое предупреждение. В горных районах в прогнозе есть снег. Жителей предупредили, что осадки могут затруднить выпас скота и проезд по некоторым участкам дорог.

Таджикистан

В Таджикистане переменная облачность, без существенных осадков. Воздух прогрелся до плюс 30. В республике сегодня выходной, и многие жители проведут этот день на свежем воздухе. Идеальное место – Гиссарская крепость. От Душанбе всего 25 километров. Здесь удивительно сочетаются красота, культура и история. Первые люди переселились в эти места еще в каменном веке, то есть три тысячелетия назад. Это подтверждают археологические находки, которые можно посмотреть в музее.

Беларусь

В Минске плюс 18. На юге страны теплее – до 23 градусов тепла. Самое время отправиться на прогулку в парк. Там сейчас все чаще можно услышать соловьиные трели. Орнитологи предлагают белорусам отмечать места, где они услышали лучших певцов птичьего мира, на онлайн-карте. В прошлом году на ней появилось более 600 отметок.