В Городокском районе Renault сбил велосипедиста с ребенком. Мужчина погиб, девочка в больнице

Источник материала: Tut.by

В Городокском районе погиб велосипедист и пострадал малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

ДТП произошло вечером 9 мая на 15-м километре дороги «Городок-Веречье».

42-летний велосипедист с ребенком на раме выехал из леса на проезжую часть — прямо под колеса автомобиля Renault. От удара мужчина погиб на месте, а пятилетняя девочка с травмами доставлена в больницу. 30-летний водитель легковушки не пострадал.

В ГАИ напомнили, что по правилам дорожного движения на велосипеде разрешается перевозить детей в возрасте до семи лет только на дополнительном специально оборудованном сиденье.

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