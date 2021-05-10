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В Городокском районе Renault сбил велосипедиста с ребенком. Мужчина погиб, девочка в больнице
Источник материала: Tut.by
В Городокском районе погиб велосипедист и пострадал малолетний ребенок. Об этом
ДТП произошло вечером 9 мая на 15-м километре дороги «Городок-Веречье».
42-летний велосипедист с ребенком на раме выехал из леса на проезжую часть — прямо под колеса автомобиля Renault. От удара мужчина погиб на месте, а пятилетняя девочка с травмами доставлена в больницу. 30-летний водитель легковушки не пострадал.
В ГАИ напомнили, что по правилам дорожного движения на велосипеде разрешается перевозить детей в возрасте до семи лет только на дополнительном специально оборудованном сиденье.
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42-летний велосипедист с ребенком на раме выехал из леса на проезжую часть - прямо под колеса автомобиля Renault.
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