Велосипедист вез ребенка и попал под Renault — сам погиб, девочка пострадала

Источник материала: Onliner

Вчера в Городокском районе случилось ДТП с тяжелыми последствиями, сообщает пресс-служба МВД Беларуси. На 15-м километре дороги Городок — Веречье столкнулись Renault и велосипед.

По данным МВД, 42-летний велосипедист выезжал из лесного массива на проезжую часть. На раме велосипеда сидела 5-летняя девочка. В момент выезда из леса произошло столкновение с Renault под управлением 30-летнего водителя. Велосипедист погиб на месте, а девочка с травмами госпитализирована. Водитель машины не пострадал.

МВД напоминает, что перевозить детей возрастом до 7 лет можно только на дополнительном специально оборудованном сиденье.