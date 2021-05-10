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ДТП в Городокском районе: погиб велосипедист, а пятилетняя девочка попала в больницу

10.05.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось вечером 9 мая в Городокском районе на 15-м километре автодороги Городок — Веречье.

ДТП в Городокском районе: погиб велосипедист, а пятилетняя девочка попала в больницу
Фото pixabay.com. Носит иллюстративный характер

При выезде из лесного массива на проезжую часть велосипедист столкнулся с легковым «Рено». От удара 42-летний мужчина погиб на месте, а перевозимая им пятилетняя девочка с травмами госпитализирована.

30-летний водитель автомобиля не пострадал, сообщает ГАИ Витебска

 

 

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Теги: Витебск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие со смертыльных исходом случилось вечером 9 мая в Гродокском районе на 15-м километре автодороги Городок — Веречье.
 
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