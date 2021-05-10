ДТП в Городокском районе: погиб велосипедист, а пятилетняя девочка попала в больницу

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось вечером 9 мая в Городокском районе на 15-м километре автодороги Городок — Веречье.



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При выезде из лесного массива на проезжую часть велосипедист столкнулся с легковым «Рено». От удара 42-летний мужчина погиб на месте, а перевозимая им пятилетняя девочка с травмами госпитализирована.

30-летний водитель автомобиля не пострадал, сообщает ГАИ Витебска