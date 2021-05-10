По полочкам. Если Лукашенко погибнет, в стране введут особый режим. О чем речь?

1. Почему мы об этом говорим? В День Победы, 9 мая, был подписан декрет № 2 , в котором сказано, что если президент погибнет насильственной смертью, Совет безопасности должен незамедлительно ввести чрезвычайное или военное положение. 2. Как должен принимать такое решение Совбез? Путем тайного голосования большинством голосов своих постоянных членов. Чтобы режим ЧП или ВП был введен, решение должны поддержать не менее чем две трети членов Совбеза от их общего числа. Председательствует на заседаниях премьер-министр Беларуси. Сейчас эту должность занимает Роман Головченко. 3. Понятно, что декрет № 2 принят в расчете на будущее. А кто сейчас может ввести ЧП или ВП? Таким правом наделен президент, для чего он подписывает указ. В обоих случаях принятое решение должно в трехдневный срок поступить на утверждение Совета Республики. 4. Чрезвычайное и военное положение — это два разных режима? Да, они регулируются двумя различными документами. Первый — законом № 117-З от 24 июня 2002 года, второй — законом № 185-З от 13 января 2003 года. 5. Зачем вообще нужны такие меры? Режим ЧП вводится для того, чтобы устранить либо чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, либо беспорядки, которые организуют группы лиц или организации, в результате чего гражданам грозит насилие, а стране — потеря территориальной целостности. Режим ВП необходим, чтобы отразить нападение на страну или освободить ее от военной угрозы. 6. И что, эти режимы будут введены по всей стране? Да. В то же время режим ЧП власти вправе объявить и в отдельных регионах республики. 7. Разница понятна, а что должны делать в этих случаях простые люди? Подчиняться новым решениям властей, которые обязательно последуют. Так, в условиях ЧП гражданам могут ограничить свободу передвижения по зоне ЧП или вообще отселить из нее, запретить массовые акции и забастовки, вменить в обязанность участвовать в аварийно-спасательных работах. Что касается режима ВП, то военнообязанным предпишут выполнять требования военкома, в том числе не покидать без его разрешения место жительства или пребывания. Всем остальным гражданам, кроме несовершеннолетних и пожилых людей, возможно, придется выполнять работы оборонного характера, ликвидировать последствия боев, восстанавливать поврежденные объекты экономики и так далее. Если для нужд обороны государству понадобится какое-либо имущество граждан, то они обязаны предоставить его в условиях ВП. 8. Но из своего дома людям хоть можно будет выходить? Да, если это не нарушает комендантский час, который по закону разрешено объявлять в обоих случаях. Говоря просто, комендантский час — это такое время суток, когда гражданам нельзя находиться вне своего дома, перемещаться между городами без документов и спецпропусков. 9. Получается, если будет введен режим ЧП или ВП, нас ждут суровые условия жизни и работы. Где можно узнать обо всех ограничениях? Все возможные ограничения приведены в законах № 117-З и № 185-З. Здесь же расписаны и полномочия госорганов, министерств при ЧП или ВП. К примеру, в условиях ВП военнослужащие имеют право применять физическую силу и спецсредства, а Нацбанк — ограничивать или вообще приостанавливать банковские операции. 10. Когда вводится ЧП или ВП, хватит этих двух законов или будет подписан отдельный документ? Да, если государство пойдет на эти крайние меры, то такой документ должен быть издан (президентом или Совбезом) и немедленно обнародован. В нем все будет расписано максимально подробно. Так, закон № 117-З требует, чтобы в документе о введении ЧП был в том числе приведен перечень чрезвычайных мер и пределы их действия, а также исчерпывающий перечень временных ограничений прав и свобод граждан. 11. Как долго может длиться чрезвычайное или военное положение? Срок действия ЧП, если он вводится на всей территории Беларуси, не может превышать 30 суток, а если в ее отдельных местностях, то не более 60 суток. Вместе с тем режим ЧП власти могут и продлить — это законно. О времени, в течение которого может действовать ВП, ничего не сказано. В законе использована другая формулировка: «Военное положение отменяется… после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения, с указанием даты и времени его отмены». 12. Что будет гражданину за нарушение режима ЧП или ВП? Он понесет ответственность «в соответствии с законодательством». Так, по статье 24.39 КоАП за нарушение режима ЧП или ВП грозит штраф в размере от 5 до 30 базовых величин (от 145 до 870 рублей), или общественные работы, или административный арест. При этом если гражданин совершит административное или уголовное преступление во время общественного бедствия или чрезвычайного положения, это будет признано обстоятельством, которое отягчает ответственность. 13. В Беларуси когда-нибудь вводилось чрезвычайное положение, не говоря уже о военном? В независимой Беларуси нет. В последний раз военное положение на территории нашей страны вводилось в соответствии с советским законодательством с 22 июня 1941 года до конца войны. Тогда же последний раз было введено чрезвычайное положение.