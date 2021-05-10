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У Тихановской анонсируют пятый пакет санкций ЕС, хотя не принят еще четвертый

10.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорко анонсировал пятый пакет санкций в отношении представителей нынешней белорусской власти во главе с Александром Лукашенко. По его словам, четвертый пакет санкций, подготовить который Евросоюз не успел к маю, будет приниматься в июне (возможно, несколькими частями), «готовится и пятый».



Он напомнил, что 3 июня вступает в силу возобновление санкций США в отношении девяти нефтехимических предприятий Беларуси, и добавил, что Вашингтон «рассматривает возможность» расширения санкций на другие белорусские предприятия и представителей власти, «причастных к нарушению прав человека в Беларуси».

«В то же время Конгресс США разрабатывает бюджет иностранной помощи на следующий финансовый год, в котором предусмотрено значительное увеличение помощи на цели поддержки гражданского общества и независимых медиа в Беларуси», — рассказал Вячорко.
 
 
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Советник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорко анонсировал пятый пакет санкций в отношении представителей нынешней...
 
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