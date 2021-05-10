Как не пропустить сахарный диабет и на какие симптомы обратить внимание

Источник материала: Tut.by

Чем отличаются типы сахарного диабета, как не пропустить эту болезнь и что делать, чтобы избежать осложнений — об этом HEALTH.TUT.BY рассказала эндокринолог Татьяна Савич.

Татьяна Савич Врач-эндокринолог, ведет блог в Instagram Врач-эндокринолог, ведет блог в

Что такое сахарный диабет? Сахарный диабет — это группа заболеваний, которые связаны с повышением уровня глюкозы в крови. У диабета много типов, но на практике мы чаще всего сталкиваемся с сахарным диабетом 1-го типа и сахарным диабетом 2-го типа. Сахарный диабет 1-го типа, как правило, развивается в молодом возрасте: иммунная система повреждает бета-клетки поджелудочной железы, из-за чего выработка инсулина — гормона, который снижает уровень сахара в крови, — значительно или полностью теряется. У пациентов с диабетом 2-го типа, как правило, уровень инсулина в норме: содержание сахара в крови повышается из-за развившейся инсулинорезистентности ткани мышц, то есть — они не чувствуют этот гормон. Отдельно выделяют гестационный тип сахарного диабета у беременных женщин. На это обращают такое внимание, потому что это заболевание в будущем может сказаться на здоровье ребенка — у него развивается макросомия: он рождается весом больше 4 кг, его органы увеличены, но при этом они не достигают зрелости. Также у ребенка есть риск развития ожирения и сахарного диабета.

Какие симптомы у диабета? У пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, при котором наблюдается резкая потеря инсулина, жалобы специфические: выраженная жажда, сухость кожи и слизистых, частое мочеиспускание, потеря веса, появление запаха ацетона. У диабета 2-го типа клиника стертая и пациенты замечают симптомы, когда болезнь с ними уже не первый год: это связано с тем, что сахар в крови увеличивается постепенно, и организм адаптируется к таким изменениям. Самые яркие признаки этого типа диабета: онемение и чувство ползания мурашек в ногах, снижение зрения. Также при диабете второго типа могут появиться симптомы диабета первого типа — если пациент несколько лет не лечится, у него со временем развивается дефицит инсулина.



Фото: Nataliya Vaitkevich, pexels.com

Как не пропустить диабет на ранних стадиях? Достаточно раз в год сдавать анализ на сахар, если вы не находитесь в группе риска. Пациентам в группе риска развития диабета и тем, кому выставлен диагноз нарушение толерантности к глюкозе или нарушение гликемии натощак, рекомендуют сдавать анализ крови на сахар раз в 6 месяцев.

Почему он появляется? Все из-за наследственности? Причина появления сахарного диабета 1-о типа до сих пор неизвестна, но по статистике частота его встречаемости, в отличие от диабета 2-го типа, за много лет не возросла. Увеличение числа пациентов с диабетом 2-го типа связана с особенностями образа жизни: мы стали меньше двигаться, в нашем питании преобладает углеводная пища, наблюдается избыток скрытых жиров. И, конечно, мы не исключаем наследственность. Если у близких родственников (мамы и папы) есть сахарный диабет второго типа то риск его развития у ребенка — почти 50%, если болеет только один родитель — 30%. Но опять же, должны сработать еще и провоцирующие факторы. Если человек придерживается здорового образ, достаточно много двигается и адекватно питается, вероятность развития заболевания снижается. Гестационный диабет связан с тем, что во время беременности запускаются определенные механизмы, связанные с работой и половых гормонов, и перестройкой кровотока, и плацентой — она усиливает инсулинорезистентность. Также у беременных снижается норма содержания сахара в крови, так как плод питается глюкозой. И если беременная не достигает более низких цифр, выставляется диагноз гестационного сахарного диабета.

Кто больше всего склонен к появлению диабета? Диабет 2-го типа чаще всего поражает женщин — это связано с менопаузой. Также в группе риска люди с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и другими кардиологическими патологиями. Если у человека есть избыточный вес, ожирение, процент вероятности развития сахарного диабета тоже возрастает. Пациентам с аутоиммунными заболеваниями (например, ревматоидным артритом или бронхиальной астмой) показан скрининг по сахару, потому что у них тоже возрастает вероятность появления сахарного диабета. Есть риски развития сахарного диабета у пациентов с хроническими заболеваниями разной природы — они связаны с приемом препаратов. Если человек вынужден принимать кортикостероиды, может развиться специфический тип диабета.

В каком возрасте люди им заболевают? Средний возраст пациентов с сахарным диабетом второго типа — 40−60 лет. Но сейчас болезнь молодеет, и порой мы ставим этот диагноз людям в 30−35 лет.



Фото: Nataliya Vaitkevich, pexels.com

Чем эта болезнь опасна для организма? Со временем у пациентов с сахарным диабетом нарушается зрение, так как страдают сосуды сетчатки; нарушается функция почек, что может привести к почечной недостаточности. Также у них почти в два раза (в сравнении с людьми без диабета) возрастает риск развития инфарктов и до 6 раз возрастает риск инсультов. Есть осложнение диабетическая стопа: кожа ног сохнет, появляются мозоли и трещины, образуются язвы. К сожалению, это состояние может привести даже к ампутации конечности.

Диабет можно вылечить? Сахарный диабет — это хроническое заболевание, полностью вылечить его нельзя. При диабете первого типа человек всю жизнь вынужден принимать заместительную терапию инсулина — делать инъекции. Диабет второго типа лечат в первую очередь модификацией образа жизни, снижением веса, коррекцией питания, повышением подвижности и вспомогательным таблетированным лечением.

Есть профилактика диабета? Если говорить о диабете первого типа, то тут особых мер профилактики нет — это генетическая поломка. У некоторых детей она находится в «спящем» состоянии и не проявляет себя, пока не начинается половое созревание или пока ребенок не переносит тяжелую вирусную инфекцию. Детям следует избегать инфекций и не злоупотреблять сладостями. Сахар токсичен для бета-клеток, и любой его скачок может привести к развитию диабета второго типа. Рекомендации для взрослых: заниматься спортом, соблюдать адекватное питание (есть больше овощей и меньше сладостей), избегать частых инфекций, необоснованных приемов медицинских препаратов.