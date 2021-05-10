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Кроссовер Mercedes EQA обзавелся новыми модификациями с полным приводом
Источник материала: Tut.by
В начале этого года Mercedes представил компактный электрический кроссовер
Это EQA 300 4Matic и EQA 350 4Matic, оснащенные двумя электродвигателями — в первом случае суммарной мощностью 228 л.с. и с 390 Нм крутящего момента, а втором 292 л.с. и 520 Нм. До 100 км/ч EQA 300 4Matic разгоняется за паспортные 7,7 секунды, а более мощный вариант проделывает это упражнение на 1,7 секунды быстрее. При этом двухмоторные EQA быстрее 160 км/ч не поедут — на такую отметку у машин настроен ограничитель скорости.
Оба варианта кроссовера оснащены батареей емкостью 66,5 кВтч — заявленный запас хода на одном заряде достигает 426−432 км (по циклу WLTP). В «базе» у кроссоверов заявлены кожаный многофункциональный руль, светодиодные адаптивные фары, атмосферная подсветка, электропривод багажной двери и 18-дюймовые колесные диски, но за 10,25-дюймовые экраны приборов и мультимедиа-системы, например, необходимо доплачивать.
В Германии прием заказов на полноприводные варианты EQA уже начался. Стартовая цена — 53 538 евро, а с учетом госсубсидий и бонусов от Mercedes она уменьшается до 45 443 евро.
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Mercedes расширила гамму доступных модификаций электрического кроссовера EQA за счет двухмоторных полноприводных версий.
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