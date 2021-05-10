ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кроссовер Mercedes EQA обзавелся новыми модификациями с полным приводом

10.05.2021 12:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале этого года Mercedes представил компактный электрический кроссовер EQA, созданный на базе GLA второго поколения. Первое время для заказа была доступна переднеприводная модификация с одним электромотором, но теперь в ассортименте EQA появились сразу две версии с полным приводом.


Это EQA 300 4Matic и EQA 350 4Matic, оснащенные двумя электродвигателями — в первом случае суммарной мощностью 228 л.с. и с 390 Нм крутящего момента, а втором 292 л.с. и 520 Нм. До 100 км/ч EQA 300 4Matic разгоняется за паспортные 7,7 секунды, а более мощный вариант проделывает это упражнение на 1,7 секунды быстрее. При этом двухмоторные EQA быстрее 160 км/ч не поедут — на такую отметку у машин настроен ограничитель скорости.


Оба варианта кроссовера оснащены батареей емкостью 66,5 кВтч — заявленный запас хода на одном заряде достигает 426−432 км (по циклу WLTP). В «базе» у кроссоверов заявлены кожаный многофункциональный руль, светодиодные адаптивные фары, атмосферная подсветка, электропривод багажной двери и 18-дюймовые колесные диски, но за 10,25-дюймовые экраны приборов и мультимедиа-системы, например, необходимо доплачивать.


В Германии прием заказов на полноприводные варианты EQA уже начался. Стартовая цена — 53 538 евро, а с учетом госсубсидий и бонусов от Mercedes она уменьшается до 45 443 евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Mercedes расширила гамму доступных модификаций электрического кроссовера EQA за счет двухмоторных полноприводных версий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Кыргызстане объявили штормовое предупреждение, в Беларусь пришло тепло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by