Кроссовер Mercedes EQA обзавелся новыми модификациями с полным приводом

Источник материала: Tut.by

В начале этого года Mercedes представил компактный электрический кроссовер EQA , созданный на базе GLA второго поколения. Первое время для заказа была доступна переднеприводная модификация с одним электромотором, но теперь в ассортименте EQA появились сразу две версии с полным приводом.





Это EQA 300 4Matic и EQA 350 4Matic, оснащенные двумя электродвигателями — в первом случае суммарной мощностью 228 л.с. и с 390 Нм крутящего момента, а втором 292 л.с. и 520 Нм. До 100 км/ч EQA 300 4Matic разгоняется за паспортные 7,7 секунды, а более мощный вариант проделывает это упражнение на 1,7 секунды быстрее. При этом двухмоторные EQA быстрее 160 км/ч не поедут — на такую отметку у машин настроен ограничитель скорости.





Оба варианта кроссовера оснащены батареей емкостью 66,5 кВтч — заявленный запас хода на одном заряде достигает 426−432 км (по циклу WLTP). В «базе» у кроссоверов заявлены кожаный многофункциональный руль, светодиодные адаптивные фары, атмосферная подсветка, электропривод багажной двери и 18-дюймовые колесные диски, но за 10,25-дюймовые экраны приборов и мультимедиа-системы, например, необходимо доплачивать.





В Германии прием заказов на полноприводные варианты EQA уже начался. Стартовая цена — 53 538 евро, а с учетом госсубсидий и бонусов от Mercedes она уменьшается до 45 443 евро.