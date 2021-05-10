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Политзаключенный Сергей Петрухин сегодня празднует день рождения
Источник материала: UDF
Сергей Петрухин. Фото: «Бинокль»
Сергей занимался освещением тем, связанных со строительством вредного аккумуляторного завода под Брестом, боролся против коррупции и рассказывал о проблемах социального характера.
Против блогера сфабриковали дело и приговорили к трем годам лишения свободы за «организацию и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти».
Напомним, в 2019 году Сергею Петрухину вручили Национальную премию «Хартии-97» за защиту прав человека. На вручение он сказал:
«Мы продолжим борьбу за перемены и будем вести ее, пока наша страна не станет нормальной».
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Против блогера сфабриковали дело и приговорили к трем годам лишения свободы.
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