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Политзаключенный Сергей Петрухин сегодня празднует день рождения

10.05.2021 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политзаключенный Сергей Петрухин сегодня празднует день рождения
Сергей Петрухин. Фото: «Бинокль»
Брестский блогер, автор ютуб-каналов «Народный репортер» и «Youtube-депутаты» Сергей Петрухин сегодня празднует свой день рождения.

Сергей занимался освещением тем, связанных со строительством вредного аккумуляторного завода под Брестом, боролся против коррупции и рассказывал о проблемах социального характера.

Против блогера сфабриковали дело и приговорили к трем годам лишения свободы за «организацию и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти».

Напомним, в 2019 году Сергею Петрухину вручили Национальную премию «Хартии-97» за защиту прав человека. На вручение он сказал:

«Мы продолжим борьбу за перемены и будем вести ее, пока наша страна не станет нормальной».


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Тюрьма №4, 212011, Могилев, Крупской, 99А
 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Против блогера сфабриковали дело и приговорили к трем годам лишения свободы.
 
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