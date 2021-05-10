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Прогноз по валютам: до какого предела может подешеветь доллар

10.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На валютном рынке продолжили укрепляться российский и белорусский рубли. Какие перспективы просматриваются для доллара и евро на середину мая? Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии Myfin.by.




- На прошедшей неделе на внешних валютных рынках можно отметить незначительное снижение евро к доллару. Валютная пара евро/доллар снизилась с 1,2100 до 1,2080, или на 0,2%.

Более заметным фактором было укрепление российского рубля.

Доллар в России подешевел с 74,9 до 74,1 российского рубля, или на 1,1%.

Евро снизился с 90,6 до 89,5 российского рубля, или на 1,2% .

В результате такой динамики на внешних рынках, к белорусскому рублю доллар и евро заметно подешевели, а российский рубль незначительно вырос. Доллар снизился на 0,95%. Евро подешевел на 1,12%. А российский рубль подорожал на 0,12%.

В связи с падением доллара и евро снизилась стоимость валютной корзины - на 0,45%. Это пятая неделя подряд укрепления белорусского рубля к корзине. Стоит отметить, что в конце недели и доллар, и евро, и валютная неделя обновили минимумы с начала года.

Начавшаяся неделя будет короткой, но тем не менее снижение доллара и евро может быть продолжено.

Доллар может снизиться до 2,51 белорусского рубля.

Евро может подешеветь до 3,03 белорусского рубля.
 
А российский рубль может остаться вблизи 3,42 белорусского рубля за 100 российских.

Напоминаем, что мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний не являются рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На валютном рынке продолжили укрепляться российский и белорусский рубли. Какие перспективы просматриваются для доллара и евро на середину мая? Об этом рассказал...
 
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