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Фотофакт: ЯБатьки дошли до Берлина
Источник материала: Партизан
В ночь на 9 мая неизвестные совершили акт вандализма у "альтернативного посольства Беларуси" в Берлине. На вагончике, который стоит в парке Трептов недалеко от мемориала советскому солдату, появились надписи про "фашистский БЧБ-флаг" на русском и немецком языках.
Об этом
Также они сообщили, что берлинская полиция проводит расследование по факту совершения вандализма.
"Альтернативное посольство" свободной демократической Республики Беларусь появилось в Берлине вскоре после президентских выборов и начала массовых уличных протестов. Оно поддерживается тамошней белорусской диаспорой. "Посольство" проводит множество ярких информационных мероприятий, рассказывая немцам о том, что происходит в Беларуси.
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В ночь на 9 мая неизвестные совершили акт вандализма у "альтернативного посольства Беларуси" в Берлине. На вагончике, который стоит в парке Трептов недалеко от...
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