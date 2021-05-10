Фотофакт: ЯБатьки дошли до Берлина









Еврорадио рассказали представители белорусской диаспоры в Германии. Об этомрассказали представители белорусской диаспоры в Германии.





Также они сообщили, что берлинская полиция проводит расследование по факту совершения вандализма.













"Альтернативное посольство" свободной демократической Республики Беларусь появилось в Берлине вскоре после президентских выборов и начала массовых уличных протестов. Оно поддерживается тамошней белорусской диаспорой. "Посольство" проводит множество ярких информационных мероприятий, рассказывая немцам о том, что происходит в Беларуси.