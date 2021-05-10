ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт: ЯБатьки дошли до Берлина

10.05.2021 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ночь на 9 мая неизвестные совершили акт вандализма у "альтернативного посольства Беларуси" в Берлине. На вагончике, который стоит в парке Трептов недалеко от мемориала советскому солдату, появились надписи про "фашистский БЧБ-флаг" на русском и немецком языках.

 

Об этом Еврорадио рассказали представители белорусской диаспоры в Германии.

Также они сообщили, что берлинская полиция проводит расследование по факту совершения вандализма.



"Альтернативное посольство" свободной демократической Республики Беларусь появилось в Берлине вскоре после президентских выборов и начала массовых уличных протестов. Оно поддерживается тамошней белорусской диаспорой. "Посольство" проводит множество ярких информационных мероприятий, рассказывая немцам о том, что происходит в Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 9 мая неизвестные совершили акт вандализма у "альтернативного посольства Беларуси" в Берлине. На вагончике, который стоит в парке Трептов недалеко от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цитата дня. К чему привело примирение со злом в 2006 и 2010-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by