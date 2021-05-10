Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Страхи/Ошибки": почему все вокруг бесит

Злиться и раздражаться — нормально. Другое дело, если раздражаешься постоянно, и нервы как оголенные провода — в любой момент может замкнуть. Как успокоиться и постараться найти первопричину раздражения, потому что, как правило, она глубже, чем кажется?

Как обнаружить истинный раздражитель? Что делать, если вас охватывает гнев по пустякам? Реально ли перестать срываться на окружающих? Как раздражительность помогает нам понять, кто мы есть на самом деле?

Вместе с клиническим психологом, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской, психологом, коучем Сергеем Насибяном ищем способы, как остудить свой гнев и использовать его себе на пользу.

1:00 Что такое раздражение и почему нас время от времени что-то бесит

4:00 "Раздражительность — способ взаимодействия с миром": как это работает

6:05 Как раздражение поможет в познании себя

8:00 Как пережить сильное раздражение и гнев

10:40 В чем корень раздражения

13:00 Когда партнёр жутко бесит

15:40 Споры внутри пары: кому поддаваться

18:30 В чем причина раздражения на пустом месте

20:15 Если "дети бесят", и что с этим делать

22:00 Стоит ли ломать партнера в споре

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