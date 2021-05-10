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"Страхи/Ошибки": почему все вокруг бесит
10.05.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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Как обнаружить истинный раздражитель? Что делать, если вас охватывает гнев по пустякам? Реально ли перестать срываться на окружающих? Как раздражительность помогает нам понять, кто мы есть на самом деле?
Вместе с клиническим психологом, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской, психологом, коучем Сергеем Насибяном ищем способы, как остудить свой гнев и использовать его себе на пользу.
1:00 Что такое раздражение и почему нас время от времени что-то бесит
4:00 "Раздражительность — способ взаимодействия с миром": как это работает
6:05 Как раздражение поможет в познании себя
8:00 Как пережить сильное раздражение и гнев
10:40 В чем корень раздражения
13:00 Когда партнёр жутко бесит
15:40 Споры внутри пары: кому поддаваться
18:30 В чем причина раздражения на пустом месте
20:15 Если "дети бесят", и что с этим делать
22:00 Стоит ли ломать партнера в споре
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