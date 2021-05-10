Источник материала: UDF



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«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости, - сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство рассмотрит запрет на экспорт бензина после майских праздников Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФРанее Минэнерго РФ опубликовало проект постановления правительства, который вносит поправки в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». В него предлагается внести 13 наименований нефтепродуктов. Это автомобильные бензины марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты. Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца.Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил вице-премьер РФ. Он отмечал, что мера в правительстве обсуждается как временная. В 2018 году российское правительство уже обещало ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Но тогда такое решение так и не было принято.