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Правительство рассмотрит запрет на экспорт бензина после майских праздников

10.05.2021 13:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Правительство рассмотрит запрет на экспорт бензина после майских праздников
Фото: TUT.BY
Проект постановления правительства, предусматривающий ограничения на экспорт нефтепродуктов в исключительных случаях для недопущения роста цен на топливо, будет рассматриваться в кабинете министров после майских праздников.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости, - сказал он.


Ранее Минэнерго РФ опубликовало проект постановления правительства, который вносит поправки в список товаров, «являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». В него предлагается внести 13 наименований нефтепродуктов. Это автомобильные бензины марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты. Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца.

Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что мера в правительстве обсуждается как временная. В 2018 году российское правительство уже обещало ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Но тогда такое решение так и не было принято.
 
 
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Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
 
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