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Доллар дрогнул после данных по безработице в США
Источник материала: UDF
Фото: РИА «Новости»
Вопреки ожиданиям, ежемесячный отчет показал увеличение безработицы с 6% до 6,1%, при том число вновь созданных рабочих мест оказалось почти вчетверо ниже прогнозов - 266 тысяч против 1 миллиона.
При этом в промышленности, транспортном секторе и розничной торговли занятость в апреле сократилась - на 18 тысяч, 81 тысячу и 15 тысяч человек соответственно.
Показатель за март был пересмотрен в сторону ухудшения: если изначально Минтруд сообщал о 916 тысячах новых рабочих мест, то теперь видит лишь 770 тысяч.
Данные оказались «шоком», отмечает экономист ING Джеймс Найтли: во время пандемии американская экономика потеряла 22 млн рабочих мест, и около 8 млн - по-прежнему не восстановлены.
Доллар отреагировал снижением. На Московской бирже курс американской валюты ушел ниже 74 рублей и обновил минимум с 19 марта, если не считать утреннего flash-crash с молниеносным провалом до отметки 72 На 18.45 мск пара доллар-рубль с расчетами завтра торгуется по 73,5925 рубля - на 64 копейки ниже, чем на закрытии сессии в четверг.
Курс евро при этом практически не меняется - 89,5175 рубля, отражая динамику форекса, где европейская валюта обновляет максимумы с конца февраля - 1,2162 доллара за евро.
Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым валютам, падает на 0,8% (рекордно с декабря) - до минимума за 10 недель на отметке 90,21 пункта.
Вверх взмыли драгметаллы: золото обновило максимум за 3 месяца - 1844 доллара за тройскую унцию.
«Апрельские данные об изменении числа рабочих мест катастрофически отстали от ожиданий», - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Статистика дала рынку повод верить, что ФРС не будет повышать ставку или сворачивать выкуп активов, а впереди - впереди новые стимулирующие выплаты, указывает он.
Этот же вывод подтвердила сама ФРС от лица главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. «Людям, которые говорили, что Федрезерву необходимо приступать к окончанию QE, сегодняшний отчет доказал, что нам еще предстоит пройти долгий путь», - сказал он в интервью Bloomberg TV.
Впрочем, сами данные от Минтруда выглядят более чем странно, солидарны Найтли и Харди: сокращение занятости было зафиксировано в растущих, согласно макростатистике, секторах, а кроме того - оно не подтверждается цифрами по доходам домохозяйств и индексами деловой активности.
Возможно, провал цифр связан с сезонной корректировкой, предполагает Найтли: если ее исключить, то статистика показывает ожидаемый рынками прирост в 1,1 млн рабочих мест.
«Каждый месяц показатель занятости вне сельскохозяйственного сектора становится результатом изрядного жонглирования статистикой, - говорит Харди. - Он всегда основан на множестве предположений, которые в этот раз, кажется, еще менее точны, из-за беспрецедентного состояния экономики после вспышки пандемии».
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Вопреки ожиданиям, ежемесячный отчет показал увеличение безработицы с 6% до 6,1%.
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