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Фото: РИА «Новости»

«Каждый месяц показатель занятости вне сельскохозяйственного сектора становится результатом изрядного жонглирования статистикой, - говорит Харди. - Он всегда основан на множестве предположений, которые в этот раз, кажется, еще менее точны, из-за беспрецедентного состояния экономики после вспышки пандемии».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар дрогнул после данных по безработице в США Вопреки ожиданиям, ежемесячный отчет показал увеличение безработицы с 6% до 6,1%.