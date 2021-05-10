Один человек погиб при стрельбе в аэропорту Ванкувера

Источник материала: ОНТ

В аэропорту Ванкувера (Канада) рядом с главным терминалом неизвестные открыли стрельбу. В результате инцидент погиб человек. Об этом информирует CBC.

По сведениям источника, правоохранители разыскивают подозреваемых.

На странице воздушной гавани в Twitter сообщается , что после произошедшего аэропорт работает в штатном режиме.

Фото: Freepik

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