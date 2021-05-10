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Один человек погиб при стрельбе в аэропорту Ванкувера
Источник материала: ОНТ
В аэропорту Ванкувера (Канада) рядом с главным терминалом неизвестные открыли стрельбу. В результате инцидент погиб человек. Об этом
По сведениям источника, правоохранители разыскивают подозреваемых.
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Фото: Freepik
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В аэропорту Ванкувера (Канада) рядом с главным терминалом неизвестные открыли стрельбу. В результате инцидент погиб человек. Об этом информирует CBC. По сведениям...
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