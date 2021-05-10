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«Медаль за терпение»: милые кролики решили «попробовать на вкус» невозмутимого попугая

10.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Медаль за терпение»: милые кролики решили «попробовать на вкус» невозмутимого попугая

Свыше 3,6 млн просмотров собрал на YouTube ролик, показывающий трогательное знакомство маленьких кроликов с волнистым попугаем.

На видео видно, как большая компания питомцев во главе с золотистым ретривером расположилась на кровати. Кролики знакомились с попугаем, обнюхивая его и даже «пробуя на вкус». Пернатый питомец с завидной невозмутимостью позволял новым знакомым изучать себя со всех сторон.

Пользователи YouTube в комментариях выразили свое восхищение милым видео. «Попугая прямо зацеловали», «С каким замечательным терпением попугай выдерживает любопытство кроликов!», «Заслужил медаль за терпение!», – писали люди.

Фото: скриншот из видео

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Теги: знакомства
 
 
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Свыше 3,6 млн просмотров собрал на YouTube ролик, показывающий трогательное знакомство маленьких кроликов с волнистым попугаем. На видео видно, как большая компания...
 
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