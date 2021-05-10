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«Медаль за терпение»: милые кролики решили «попробовать на вкус» невозмутимого попугая
Источник материала: ОНТ
Свыше 3,6 млн просмотров собрал на YouTube ролик, показывающий трогательное знакомство маленьких кроликов с волнистым попугаем.
На видео видно, как большая компания питомцев во главе с золотистым ретривером расположилась на кровати. Кролики знакомились с попугаем, обнюхивая его и даже «пробуя на вкус». Пернатый питомец с завидной невозмутимостью позволял новым знакомым изучать себя со всех сторон.
Пользователи YouTube в комментариях выразили свое восхищение милым видео. «Попугая прямо зацеловали», «С каким замечательным терпением попугай выдерживает любопытство кроликов!», «Заслужил медаль за терпение!», – писали люди.
Фото: скриншот из видео
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Свыше 3,6 млн просмотров собрал на YouTube ролик, показывающий трогательное знакомство маленьких кроликов с волнистым попугаем. На видео видно, как большая компания...
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