ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неизвестный напал на супермаркет в Новой Зеландии, пострадали пять человек

10.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Неизвестный напал на супермаркет в Новой Зеландии, пострадали пять человек

По меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения неизвестного мужчины с ножом на супермаркет в центре новозеландского Данидина. Об этом со ссылкой на полицию Новой Зеландии сообщает ТАСС.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел около 14:30 по местному времени. Несколько человек получили ножевые ранения, один человек, по всей видимости нападавший, был взят под стражу. При этом, согласно данным издания The New Zealand Herald, в результате нападения пострадали по крайней мере пятеро людей, трое из которых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Еще двое в данный момент находятся в состоянии средней тяжести. 

В данный момент к месту происшествия стянуты значительные силы полиции. Правоохранители ведут расследование произошедшего.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения неизвестного мужчины с ножом на супермаркет в центре новозеландского Данидина. Об этом со ссылкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы пять знаков Зодиака, которым вообще не нужна любовь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by