Неизвестный напал на супермаркет в Новой Зеландии, пострадали пять человек

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения неизвестного мужчины с ножом на супермаркет в центре новозеландского Данидина. Об этом со ссылкой на полицию Новой Зеландии сообщает ТАСС.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел около 14:30 по местному времени. Несколько человек получили ножевые ранения, один человек, по всей видимости нападавший, был взят под стражу. При этом, согласно данным издания The New Zealand Herald, в результате нападения пострадали по крайней мере пятеро людей, трое из которых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Еще двое в данный момент находятся в состоянии средней тяжести.

В данный момент к месту происшествия стянуты значительные силы полиции. Правоохранители ведут расследование произошедшего.

Фото: Freepik

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