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Не менее 16 человек стали жертвами нападения на юге Афганистана

10.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не менее 16 человек стали жертвами нападения на юге Афганистана

По меньшей мере 16 человек стали жертвами взрыва в южной афганской провинции Забуль. Об этом со ссылкой на данные одного из местных телеканалов сообщает ТАСС.

Согласно предварительной информации, помимо 16 погибших также насчитывается по меньшей мере 41 пострадавший. Данные об их состоянии пока неизвестны.

Взрыв произошел вечером воскресенья, когда пассажирский автобус наехал на бомбу, установленную на обочине дороги.

Фото: Freepik

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По меньшей мере 16 человек стали жертвами взрыва в южной афганской провинции Забуль. Об этом со ссылкой на данные одного из местных телеканалов сообщает ТАСС....
 
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