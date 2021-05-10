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Не менее 16 человек стали жертвами нападения на юге Афганистана
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере 16 человек стали жертвами взрыва в южной афганской провинции Забуль. Об этом со ссылкой на данные одного из местных телеканалов
Согласно предварительной информации, помимо 16 погибших также насчитывается по меньшей мере 41 пострадавший. Данные об их состоянии пока неизвестны.
Взрыв произошел вечером воскресенья, когда пассажирский автобус наехал на бомбу, установленную на обочине дороги.
Фото: Freepik
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По меньшей мере 16 человек стали жертвами взрыва в южной афганской провинции Забуль. Об этом со ссылкой на данные одного из местных телеканалов сообщает ТАСС....
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