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Бомба времен Второй мировой войны взорвалась на благотворительной акции

10.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бомба времен Второй мировой войны взорвалась на благотворительной акции

На Соломоновых островах во время благотворительной акции взорвалась бомба времен Второй мировой войны. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом в Facebook проинформировала полиция островного государства.

9 мая на побережье столицы Соломоновых островов, города Хониары, участники благотворительной акции развели костер для приготовления еды. В этом месте под землей оказалась авиабомбы времен войны. При нагревании снаряд сдетонировал.

От взрыва пострадали две женщины и два мужчины. Один человек погиб на месте, остальные в критическом состоянии доставлены в больницу.

Фото: facebook / RSIPF

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На Соломоновых островах во время благотворительной акции взорвалась бомба времен Второй мировой войны. В результате происшествия погиб один человек, еще трое...
 
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