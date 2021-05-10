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Бомба времен Второй мировой войны взорвалась на благотворительной акции
Источник материала: ОНТ
На Соломоновых островах во время благотворительной акции взорвалась бомба времен Второй мировой войны. В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом в Facebook
9 мая на побережье столицы Соломоновых островов, города Хониары, участники благотворительной акции развели костер для приготовления еды. В этом месте под землей оказалась авиабомбы времен войны. При нагревании снаряд сдетонировал.
От взрыва пострадали две женщины и два мужчины. Один человек погиб на месте, остальные в критическом состоянии доставлены в больницу.
Фото: facebook / RSIPF
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На Соломоновых островах во время благотворительной акции взорвалась бомба времен Второй мировой войны. В результате происшествия погиб один человек, еще трое...
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