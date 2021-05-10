В Лондоне спасли застрявшего в шлюзе кита

Источник материала: ОНТ

В Лондоне (Великобритания) в одном из шлюзов реки Темзы застрял детеныш кита. Его удалось спасти, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard.

Уточняется, что инцидент произошел на юго-западе британской столицы – животное застряло в шлюзе Ричмонд. До прибытия спасателей шлюз заполнили водой, чтобы кит впоследствии мог выбраться.

В спасении кита были задействованы дайверы, пожарные и представители Королевского национального института спасательных шлюпок.

Фото: Pixabay

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