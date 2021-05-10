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В Лондоне спасли застрявшего в шлюзе кита
Источник материала: ОНТ
В Лондоне (Великобритания) в одном из шлюзов реки Темзы застрял детеныш кита. Его удалось спасти,
Уточняется, что инцидент произошел на юго-западе британской столицы – животное застряло в шлюзе Ричмонд. До прибытия спасателей шлюз заполнили водой, чтобы кит впоследствии мог выбраться.
В спасении кита были задействованы дайверы, пожарные и представители Королевского национального института спасательных шлюпок.
Фото: Pixabay
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В Лондоне (Великобритания) в одном из шлюзов реки Темзы застрял детеныш кита. Его удалось спасти, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard. Уточняется, что...
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