ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Лондоне спасли застрявшего в шлюзе кита

10.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Лондоне спасли застрявшего в шлюзе кита

В Лондоне (Великобритания) в одном из шлюзов реки Темзы застрял детеныш кита. Его удалось спасти, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard.

Уточняется, что инцидент произошел на юго-западе британской столицы – животное застряло в шлюзе Ричмонд. До прибытия спасателей шлюз заполнили водой, чтобы кит впоследствии мог выбраться.

В спасении кита были задействованы дайверы, пожарные и представители Королевского национального института спасательных шлюпок.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лондоне (Великобритания) в одном из шлюзов реки Темзы застрял детеныш кита. Его удалось спасти, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard. Уточняется, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы пять знаков Зодиака, которым вообще не нужна любовь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by