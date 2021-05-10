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На Радуницу запустят дополнительные рейсы автобусов и откроют въезд в зоны отчуждения

10.05.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Радуницу запустят дополнительные рейсы автобусов и откроют въезд в зоны отчуждения

Впереди ещё один день памяти: православные традиционно воздают почести усопшим на Радуницу. В этом году она выпала на 11 мая. Сегодня и завтра в стране выходные для того, чтобы люди могли навестить кладбища и привести в порядок могилы близких.

Минтранс запустит дополнительные рейсы к местам захоронений. Также во вторник открывают въезд в зоны отчуждения. Однако, есть правила посещения территорий, пострадавших после чернобыльской катастрофы. В зону пропустят только совершеннолетних. Дистанция, маски и антисептики – особенно важны здесь из-за радиоактивной пыли. К слову, встречи на Радуницу – уже много лет не только обычай, но и большая радость для односельчан, которые из-за отселения не виделись годами.

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Впереди ещё один день памяти: православные традиционно воздают почести усопшим на Радуницу. В этом году она выпала на 11 мая. Сегодня и завтра в стране выходные для...
 
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