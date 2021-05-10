На Радуницу запустят дополнительные рейсы автобусов и откроют въезд в зоны отчуждения

Источник материала: ОНТ

Впереди ещё один день памяти: православные традиционно воздают почести усопшим на Радуницу. В этом году она выпала на 11 мая. Сегодня и завтра в стране выходные для того, чтобы люди могли навестить кладбища и привести в порядок могилы близких.

Минтранс запустит дополнительные рейсы к местам захоронений. Также во вторник открывают въезд в зоны отчуждения. Однако, есть правила посещения территорий, пострадавших после чернобыльской катастрофы. В зону пропустят только совершеннолетних. Дистанция, маски и антисептики – особенно важны здесь из-за радиоактивной пыли. К слову, встречи на Радуницу – уже много лет не только обычай, но и большая радость для односельчан, которые из-за отселения не виделись годами.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram