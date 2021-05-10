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Правозащитники сообщают о восьми задержанных на День Победы

10.05.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержания на День Победы были единичными. В разных городах страны правозащитники "Весны" насчитали восемь задержанных.

В Минске на площади Победы задержали активистку Галину Логацкую. Причина задержания неизвестна.

Возле площади Победы задержали парня и девушку, у которых был букет гвоздик, перевязанный красно-белыми лентами.

В Докшицах на площади Ивана Полевого задержали человека с биноклем, который стоял поодаль, когда там происходила церемония возложения цветов.

В Витебске на площади Победы задержали активистку Ангелину Туровец и Руслана Яневича.

В Бобруйске задержали журналиста Владимира Репика, обвинив в пропаганде нацистской символики. Поводом стал ролик на его странице в соцсетях, где бьют человека с нацистской символикой.

В Гомеле во время празднования Дня Победы был задержан блогер Юрий Ганцевич, который вел стрим.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Задержания на День Победы были единичными. В разных городах страны правозащитники "Весны" насчитали восемь задержанных.
 
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