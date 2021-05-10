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Правозащитники сообщают о восьми задержанных на День Победы
Источник материала: Партизан
Задержания на День Победы были единичными. В разных городах страны правозащитники
В Минске на площади Победы задержали активистку Галину Логацкую. Причина задержания неизвестна.
Возле площади Победы задержали парня и девушку, у которых был букет гвоздик, перевязанный красно-белыми лентами.
В Докшицах на площади Ивана Полевого задержали человека с биноклем, который стоял поодаль, когда там происходила церемония возложения цветов.
В Витебске на площади Победы задержали активистку Ангелину Туровец и Руслана Яневича.
В Бобруйске задержали журналиста Владимира Репика, обвинив в пропаганде нацистской символики. Поводом стал ролик на его странице в соцсетях, где бьют человека с нацистской символикой.
В Гомеле во время празднования Дня Победы был задержан блогер Юрий Ганцевич, который вел стрим.
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Задержания на День Победы были единичными. В разных городах страны правозащитники "Весны" насчитали восемь задержанных.
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