ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первая беларусская рефери ФИФА: «В Беларуси на улицах испытывают такой же страх за свою жизнь, как жители Израиля при падении снарядов, только у белoрусов нет возможности куда-то спрятаться»

10.05.2021 13:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первая беларусская рефери ФИФА Ирина Туровская, которая сейчас живет в Израиле, поделилась мнением о происходящем в Беларуси.

Первая беларусская рефери ФИФА: «В Беларуси на улицах испытывают такой же страх за свою жизнь, как жители Израиля при падении снарядов, только у белoрусов нет возможности куда-то спрятаться»

– Ты предполагала перед выборами, что в Беларуси возможны перемены?

– Понимание того, что что-то будет, что-то случится, было. Это можно сравнить с голом: идет момент, есть осознание, что сейчас что-то будет, и потом случается взятие ворот. Вот что-то похожее было в и отношении президентских выборов. Единственное, я не могла представить, что конкретно произойдет. Но так как я смотрю на мир позитивно, то такого развития событий тогда не могла предположить.

– В Израиле сейчас тоже не самая спокойная обстановка. Можно ее сравнить с беларусской?

– Да, тут неспокойно, но я живу в провинции, что наносит свой отпечаток. У нас два протестных города – Иерусалим и Тель-Авив. Там проходят серьезные массовые вещи. Сидя в Ашдоде, я на это смотрю со стороны, меня это не касается. Хотя город находится недалеко от Сектора Газа, и периодически нас накрывает воздушная тревога. Происходят перестрелки между Израилем и правящей в Секторе Газа исламистской группировкой ХАМАС (признан Евросоюзом и США террористической организацией – прим. Tribuna.com). Ракеты иногда падают на Ашдод, хотя военные и стараются сбить их еще в воздухе. Население постоянно предупреждают о том, что нужно перейти в бомбоубежища. Жертв, насколько знаю, в Ашдоде не было, но вот разрушения зданий случаются.

– Ты в какой-то мере можешь понять беларусов, которые сейчас живут в условиях тревоги? Ведь, выходя на улицу, нельзя быть уверенным, что тебя не заберут на сутки.

– Конечно, понимаю. Страх присущ каждому человеку, он есть везде. Но в Израиле есть возможность спрятаться: слышишь сирену, бежишь в укрытие, и даже если снаряд упадет неподалеку, стены бомбоубежища останутся целы. А вот в Беларуси… Там люди выходят на улицы и испытывают такой же страх за свою жизнь, как жители Израиля, только у беларусов нет возможности куда-то спрятаться, – сказала Туровская.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Как не пропустить сахарный диабет и на какие симптомы обратить внимание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by