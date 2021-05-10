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Как карточный домик: здание завода взорвали в Орше - видео

10.05.2021 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Административный корпус оршанского завода "Легмаш" годами никем не эксплуатировалось. За несколько лет четырехэтажное здание стало аварийным, было решено от него избавиться. На место прибыли взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь". Из-за того, что в нескольких метрах от здания проходит наружная тепломагистраль, специалисты приняли решение взорвать его в три этапа - чтобы не повредить коммуникации.

Чтобы защитить теплотрассу, коммунальщики построили специальное защитное сооружение. Для взрыва первой части здания спасатели заложили 26 килограммов взрывчатки. Все работы по сносу планируется завершить к концу мая.

А недавно взрывотехники "Витязя" эффектно снесли здание дома культуры в горпоселке Освея Верхнедвинского района. Специалистам, чтобы подорвать строение высотой восемь метров, понадобилось две недели подготовки и 25 килограммов взрывчатки.

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Чтобы взорвать первый из трех корпусов, взрывотехники заложили 26 кг взрывчатки. Смотрите на видео, как подрывали неиспользуемое уже несколько лет здание завода по...
 
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