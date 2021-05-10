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Спасатели взорвали здание ОАО «Завод Легмаш» в Орше (видео)
Источник материала: Onliner
Взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» провели первый из трех взрывов неэксплуатируемого здания ОАО «Завод Легмаш» в Орше,
Здание высотой 15 метров снесут взрывами в три этапа. Главная сложность — в 2 метрах от здания проходят наружные теплокоммуникации. По этой причине пришлось проводить взрыв в три этапа — в таком случае коммуникации не будут повреждены. Для защиты теплотрассы возвели защитное сооружение.
На взрыв части здания ушло 26 килограммов взрывчатки. Снос планируется завершить к концу этого месяца.
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