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Спасатели взорвали здание ОАО «Завод Легмаш» в Орше (видео)

10.05.2021 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» провели первый из трех взрывов неэксплуатируемого здания ОАО «Завод Легмаш» в Орше, передает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Здание высотой 15 метров снесут взрывами в три этапа. Главная сложность — в 2 метрах от здания проходят наружные теплокоммуникации. По этой причине пришлось проводить взрыв в три этапа — в таком случае коммуникации не будут повреждены. Для защиты теплотрассы возвели защитное сооружение.

На взрыв части здания ушло 26 килограммов взрывчатки. Снос планируется завершить к концу этого месяца.

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Взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» провели первый из трех взрывов неэксплуатируемого здания ОАО «Завод Легмаш» в Орше, передает сайт...
 
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