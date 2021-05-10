Спасатели взорвали здание ОАО «Завод Легмаш» в Орше (видео)

Источник материала: Onliner

Взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» провели первый из трех взрывов неэксплуатируемого здания ОАО «Завод Легмаш» в Орше, передает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Здание высотой 15 метров снесут взрывами в три этапа. Главная сложность — в 2 метрах от здания проходят наружные теплокоммуникации. По этой причине пришлось проводить взрыв в три этапа — в таком случае коммуникации не будут повреждены. Для защиты теплотрассы возвели защитное сооружение.

На взрыв части здания ушло 26 килограммов взрывчатки. Снос планируется завершить к концу этого месяца.