Иракские беженцы заявили о краже паспортов белорусскими контрабандистами

Источник материала: Onliner

В минувшую субботу на немецкой автостраде B104 полиция остановила девятерых граждан Ирака, которые шли по дороге пешком в сторону города Пазевальк. Они назвали себя беженцами и заявили, что документы у них похитили белорусские контрабандисты. Об этом сообщает ресурс Presseportal.de.

Беженцами оказалась семья: четверо взрослых, двое подростков и трое маленьких детей. Выяснилось, что все они попали в Германию нелегально. За контрабанду семья отдала €84 тыс. При себе у беженцев не было никаких документов. Они обратились в полицию Пазевалька за убежищем: якобы их отца преследуют в Северном Ираке.

Иракскую семью временно поместили в лагерь беженцев в коммуне Носторф.