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Иракские беженцы заявили о краже паспортов белорусскими контрабандистами

10.05.2021 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В минувшую субботу на немецкой автостраде B104 полиция остановила девятерых граждан Ирака, которые шли по дороге пешком в сторону города Пазевальк. Они назвали себя беженцами и заявили, что документы у них похитили белорусские контрабандисты. Об этом сообщает ресурс Presseportal.de.

Беженцами оказалась семья: четверо взрослых, двое подростков и трое маленьких детей. Выяснилось, что все они попали в Германию нелегально. За контрабанду семья отдала €84 тыс. При себе у беженцев не было никаких документов. Они обратились в полицию Пазевалька за убежищем: якобы их отца преследуют в Северном Ираке.

Иракскую семью временно поместили в лагерь беженцев в коммуне Носторф.

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В минувшую субботу на немецкой автостраде B104 полиция остановила девятерых граждан Ирака, которые шли по дороге пешком в сторону города Пазевальк. Они назвали себя...
 
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