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Ганапольский: «Главная задача – остаться на следующий срок, чтобы снова эти машины, эти квартиры»
10.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский обозреватель — о «народных избранниках».
— Знаете, у них там, в Госдуме, я там никогда не был, но, по-моему, там висят портреты этих людей, — наверное, должны висеть, — тех, кто делал первую Госдуму, и так далее, кто выступал, пытался сделать Россию лучше, что делают эти люди? — задается вопросом Матвей Ганапольский на
Можно сказать, что им на государство наплевать, но им не наплевать на государство, если «Путин это Россия, а Россия это Путин», то Госдума это Путин, а Путин это Госдума.
Их главная задача – остаться на следующий срок, чтобы снова эти машины, эти квартиры. Поэтому они и дальше будут уничтожать страну. Они будут таким прессом выхолащивать, — вот это самое точное слово. Они убивают страну и будут ее убивать. К сожалению, такова правда, на мой взгляд.
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Российский обозреватель — о «народных избранниках».
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