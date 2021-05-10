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Ганапольский: «Главная задача – остаться на следующий срок, чтобы снова эти машины, эти квартиры»

10.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский обозреватель — о «народных избранниках».

Ганапольский: «Главная задача – остаться на следующий срок, чтобы снова эти машины, эти квартиры»

— Знаете, у них там, в Госдуме, я там никогда не был, но, по-моему, там висят портреты этих людей, — наверное, должны висеть, — тех, кто делал первую Госдуму, и так далее, кто выступал, пытался сделать Россию лучше, что делают эти люди? — задается вопросом Матвей Ганапольский на Эхе Москвы. — Они уничтожают страну, они заняты только одним: хотят остаться в следующем составе Госдумы. Вот такая цель.

Можно сказать, что им на государство наплевать, но им не наплевать на государство, если «Путин это Россия, а Россия это Путин», то Госдума это Путин, а Путин это Госдума.

Их главная задача – остаться на следующий срок, чтобы снова эти машины, эти квартиры. Поэтому они и дальше будут уничтожать страну. Они будут таким прессом выхолащивать, — вот это самое точное слово. Они убивают страну и будут ее убивать. К сожалению, такова правда, на мой взгляд.

 
 
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