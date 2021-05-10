ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Белорусский канадец" ушел из минского "Динамо"

10.05.2021 14:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Франсис Паре меняет клубную прописку: натурализованный канадец переходит из минского "Динамо" в омский "Авангард", сообщил гендиректор "ястребов" Алексей Волков.






По его словам, Паре, имеющий белорусское гражданство и тем самым не являющийся легионером, оптимальный вариант. К тому же на хоккейном рынке в России настоящий дефицит центрфорвардов.

"Франсис - праворукий центр, сложившийся игрок, который давно выступает в КХЛ, он силен на вбрасываниях и в оборонительных действиях, также хорошо проявляет себя в созидательных действиях, умеет создавать моменты. Уверен, что прошлый сезон не показатель, и Франсис будет очень полезен нашей команде", - пояснил Волков.

Контракт с 33-летний "белорусским" канадцем заключен на один год. В прошедшем сезоне Паре провел за минское "Динамо" 40 матчей, в которых набрал 11 очков - 3 гола и 8 передач. В целом же у хоккеиста большой опыт в КХЛ: до "зубров" он играл за "Автомобилист", "Медвешчак", "Трактор", "Слован", "Металлург", записав в 395 матчах в актив 187 очков.

Напомним, в завершившемся две недели назад чемпионате КХЛ победил омский "Авангард". Обладателями Кубка Гагарина в его составе стали и три белоруса - Никита Комаров, Кирилл Готовец и Андрей Стась. Последний, правда, неделю назад заявил о своем уходе из команды.

Что касается Паре и национальной сборной Беларуси, то он провел за нее уже девять матчей - три игры на февральском турнире в Казахстане, по две – на апрельском в Венгрии и России и еще две - в немецком Нюрнберге. В них он отметился двумя шайбами и одной голевой передачей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Франсис Паре меняет клубную прописку: натурализованный канадец переходит из минского "Динамо" в омский "Авангард", сообщил гендиректор "ястребов" Алексей Волков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: «Покушение на Лукашенко возможно только в одном случае»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by