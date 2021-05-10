"Белорусский канадец" ушел из минского "Динамо"





















По его словам, Паре, имеющий белорусское гражданство и тем самым не являющийся легионером, оптимальный вариант. К тому же на хоккейном рынке в России настоящий дефицит центрфорвардов.





"Франсис - праворукий центр, сложившийся игрок, который давно выступает в КХЛ, он силен на вбрасываниях и в оборонительных действиях, также хорошо проявляет себя в созидательных действиях, умеет создавать моменты. Уверен, что прошлый сезон не показатель, и Франсис будет очень полезен нашей команде", - пояснил Волков.





Контракт с 33-летний "белорусским" канадцем заключен на один год. В прошедшем сезоне Паре провел за минское "Динамо" 40 матчей, в которых набрал 11 очков - 3 гола и 8 передач. В целом же у хоккеиста большой опыт в КХЛ: до "зубров" он играл за "Автомобилист", "Медвешчак", "Трактор", "Слован", "Металлург", записав в 395 матчах в актив 187 очков.





Напомним, в завершившемся две недели назад чемпионате КХЛ победил омский "Авангард". Обладателями Кубка Гагарина в его составе стали и три белоруса - Никита Комаров, Кирилл Готовец и Андрей Стась. Последний, правда, неделю назад заявил о своем уходе из команды.





Что касается Паре и национальной сборной Беларуси, то он провел за нее уже девять матчей - три игры на февральском турнире в Казахстане, по две – на апрельском в Венгрии и России и еще две - в немецком Нюрнберге. В них он отметился двумя шайбами и одной голевой передачей.



