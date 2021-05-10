Сколько стоит новый кроссовер в Беларуси и у ближайших соседей. Сравнили цены - и вот результат

Провести сравнительный анализ цен на автомобили у ближайших соседей — не проблема. Сложность заключается лишь в том, что 90% белорусского рынка новых авто занимают модели российской сборки. Так что для сравнения мы выбрали исключительно варианты, которые продаются как у нас, так и на европейском рынке.
Перед тем как засесть за изучение цен, отметим еще, что большинство из выбранных нами автомобилей — кроссоверы. Как ни крути, а от общемирового тренда не уйдешь. Что у нас, что у «них» — именно SUV пользуются стабильным спросом. Важный момент — комплектации одного и того же автомобиля европейской и российской сборки могут отличаться, поэтому для ориентира будем брать самые доступные версии. И, к сожалению, по известным причинам нам пришлось отказаться от сравнения цен на автомобили марки Skoda.
Volkswagen Tiguan
В Беларуси и России базовой версией является автомобиль с передним приводом, механической коробкой передач и 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с. В Украине можно выбрать между двухлитровыми бензиновой или дизельной версиями. Европейские машины в базе предлагаются с 1,5-литровым TSI мощностью 150 л.с.
Страна
Комплектация
Цена в евро
Беларусь
Respect 1.4 TSI 6МКП передний привод
21 500
Россия
Respect 1.4 TSI 6МКП передний привод
20 900
Украина
Elegance 2.0 TSI 7DSG 4Motion полный привод
32 300
Литва
1.5 TSI (150 л.с.) 6DGS передний привод
26 040
Польша
1.5 TSI (150 л.с.) 6DGS передний привод
20 840 (специальное предложение)
Renault Duster / Dacia Duster
Dacia Duster нового поколения уже больше двух лет продается на европейском рынке. До рынка ТС автомобиль под маркой Renault добрался только в этом году. В Украине кроссовер продается под маркой Renault. Европейские автомобили немного отличаются как внешне, так и технически — у них другая гамма моторов. Причем там сразу предлагаются заводские версии, работающие на сжиженном газе.
Страна
Комплектация
Цена в евро
Беларусь
Comfort 1.6 114 л.с. 5МКП передний привод
11 440
Россия
Access 1.6 114 л.с. 5МКП передний привод
10 170
Украина
Base 1.6 114 л.с. 5МКП передний привод
11 530
Литва
Cool 1.0 TCe 90 л.с. 6МКП передний привод
14 185
Польша
Cool 1.0 TCe 90 л.с. 6МКП передний привод
12 876
Toyota RAV4
Для рынка ТС японский кроссовер собирают в России. Причем это полноценное производство — со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. В отличие от рынка ТС, в Европе предлагается гибридная версия кроссовера.
Страна
Комплектация
Цена в евро
Беларусь
Standart 2.0 6МКП передний привод
23 184
Россия
Standart 2.0 6МКП передний привод
21 966
Украина
Live 2.0 6МКП передний привод
18 375
Литва
Standart 2.0 6МКП передний привод
23 700 (специальная цена)
Польша
Comfort 2.0 6МКП передний привод
24 200
Kia Sportage
Из гаммы белорусского импортера исчезла самая доступная версия с 1,6-литровым бензиновым мотором и МКП. Именно она является базовой для европейских версий.
Страна
Комплектация
Цена в евро
Беларусь
Classic 2.0 АТ передний привод
19 400
Россия
Classic 2.0 АТ передний привод
19 010
Украина
Limited Edition 2.0 АТ передний привод
22 700
Литва
LX 1.6 GDI 6MT передний привод
19 290
Польша
S 1.6 GDI 6MT передний привод
17 421
Mazda CX-5
Для рынка ТС кроссовер собирается во Владивостоке, а вот европейские покупатели могут себе позволить настоящую японскую сборку. Узнаем, сильно ли она дороже.
Страна
Комплектация
Цена в евро
Беларусь
Drive 2.0 6МКП передний привод
19 865
Россия
Drive 2.0 6МКП передний привод
20 560
Украина
Touring 2.0 6АТ передний привод
20 971
Литва
2.0 6АТ передний привод
24 990 (специальная цена)
Польша
SkyJoy 2.0 6МКП передний привод
25 264
Audi Q5
Audi Q5 — един для всех рынков. Но вот цены в Беларуси могут быть заметно ниже, чем в Европе. Также возможны варианты с доступностью тех или иных опций. Для таких машин сложно подобрать сопоставимые комплектации — как таковых базовых версий не существует, а список опций может быть весьма разнообразным. В качестве точки отсчета мы выбрали линию исполнения Advanced.
Страна
Комплектация
Цена в евро
Беларусь
Advanced 2.0 TFSI AT Quattro
49 649
Россия
Advanced 2.0 TFSI AT Quattro
48 470
Украина
Advanced 2.0 TFSI AT Quattro
39 417
Литва
Advanced 2.0 TFSI AT Quattro
40 826
Польша
Advanced 2.0 TFSI AT Quattro
39 735
BMW X5
Белорусский импортер BMW часто заявлял, что цены в нашей стране на BMW одни из самых низких. Вот и проверим. Правда, не удалось прийти к единообразию в комплектациях. Например, в Литве не нашлось места базовой модели xDrive25d.
Страна
Комплектация
Цена в евро
Беларусь
Business xDrive25d AT полный привод
62 154
Россия
Business xDrive25d AT полный привод
63 335
Украина
xLine xDrive25d AT полный привод
56 183
Литва
xDrive30d AT полный привод
69 861
Польша
xDrive25d AT полный привод
60 325
Suzuki Jimny
Еще после тест-драйва этого внедорожника мы выяснили, что в Европе на них очередь, а цены просто зашкаливают. Интересно, изменилась ли ситуация?
Страна
Комплектация
Цена в евро
Беларусь
GL 1.3 5МТ полный привод
20 065
Россия
GL 1.3 5МТ полный привод
19 725
Украина
GL 1.3 5МТ полный привод
16 290
Литва
GL 1.3 5МТ полный привод
18 174
Польша
GL 1.3 5МТ полный привод
20 292
Выводы просты: в большинстве случаев белорусов от европейских цен спасает российская сборка. Это касается в основном бюджетных и среднебюджетных авто. Если импортер добивается особых условий и цен для нашего рынка, то и премиальные автомобили европейской сборки оказываются дешевле, чем в самой Европе. Но такое бывает редко. Пример с Audi Q5 это подтверждает — в Беларуси на нее самый высокий ценник, но с оговоркой, что может быть разница в комплектациях. Но безусловный плюс «еврорынка» — более широкий выбор моторов, включая дизельные. На многих моделях российской сборки «дизеля» не предлагают в принципе.