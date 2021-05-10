Сколько стоит новый кроссовер в Беларуси и у ближайших соседей. Сравнили цены - и вот результат

Источник материала: Tut.by

Провести сравнительный анализ цен на автомобили у ближайших соседей — не проблема. Сложность заключается лишь в том, что 90% белорусского рынка новых авто занимают модели российской сборки. Так что для сравнения мы выбрали исключительно варианты, которые продаются как у нас, так и на европейском рынке.





Перед тем как засесть за изучение цен, отметим еще, что большинство из выбранных нами автомобилей — кроссоверы. Как ни крути, а от общемирового тренда не уйдешь. Что у нас, что у «них» — именно SUV пользуются стабильным спросом. Важный момент — комплектации одного и того же автомобиля европейской и российской сборки могут отличаться, поэтому для ориентира будем брать самые доступные версии. И, к сожалению, по известным причинам нам пришлось отказаться от сравнения цен на автомобили марки Skoda.

Volkswagen Tiguan

В Беларуси и России базовой версией является автомобиль с передним приводом, механической коробкой передач и 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с. В Украине можно выбрать между двухлитровыми бензиновой или дизельной версиями. Европейские машины в базе предлагаются с 1,5-литровым TSI мощностью 150 л.с. Страна Комплектация Цена в евро Беларусь Respect 1.4 TSI 6МКП передний привод 21 500 Россия Respect 1.4 TSI 6МКП передний привод 20 900 Украина Elegance 2.0 TSI 7DSG 4Motion полный привод 32 300 Литва 1.5 TSI (150 л.с.) 6DGS передний привод 26 040 Польша 1.5 TSI (150 л.с.) 6DGS передний привод 20 840 (специальное предложение)

Renault Duster / Dacia Duster

Dacia Duster нового поколения уже больше двух лет продается на европейском рынке. До рынка ТС автомобиль под маркой Renault добрался только в этом году. В Украине кроссовер продается под маркой Renault. Европейские автомобили немного отличаются как внешне, так и технически — у них другая гамма моторов. Причем там сразу предлагаются заводские версии, работающие на сжиженном газе. Страна Комплектация Цена в евро Беларусь Comfort 1.6 114 л.с. 5МКП передний привод 11 440 Россия Access 1.6 114 л.с. 5МКП передний привод 10 170 Украина Base 1.6 114 л.с. 5МКП передний привод 11 530 Литва Cool 1.0 TCe 90 л.с. 6МКП передний привод 14 185 Польша Cool 1.0 TCe 90 л.с. 6МКП передний привод 12 876

Toyota RAV4

Для рынка ТС японский кроссовер собирают в России. Причем это полноценное производство — со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. В отличие от рынка ТС, в Европе предлагается гибридная версия кроссовера. Страна Комплектация Цена в евро Беларусь Standart 2.0 6МКП передний привод 23 184 Россия Standart 2.0 6МКП передний привод 21 966 Украина Live 2.0 6МКП передний привод 18 375 Литва Standart 2.0 6МКП передний привод 23 700 (специальная цена) Польша Comfort 2.0 6МКП передний привод 24 200

Kia Sportage

Из гаммы белорусского импортера исчезла самая доступная версия с 1,6-литровым бензиновым мотором и МКП. Именно она является базовой для европейских версий. Страна Комплектация Цена в евро Беларусь Classic 2.0 АТ передний привод 19 400 Россия Classic 2.0 АТ передний привод 19 010 Украина Limited Edition 2.0 АТ передний привод 22 700 Литва LX 1.6 GDI 6MT передний привод 19 290 Польша S 1.6 GDI 6MT передний привод 17 421

Mazda CX-5

Для рынка ТС кроссовер собирается во Владивостоке, а вот европейские покупатели могут себе позволить настоящую японскую сборку. Узнаем, сильно ли она дороже. Страна Комплектация Цена в евро Беларусь Drive 2.0 6МКП передний привод 19 865 Россия Drive 2.0 6МКП передний привод 20 560 Украина Touring 2.0 6АТ передний привод 20 971 Литва 2.0 6АТ передний привод 24 990 (специальная цена) Польша SkyJoy 2.0 6МКП передний привод 25 264

Audi Q5

Audi Q5 — един для всех рынков. Но вот цены в Беларуси могут быть заметно ниже, чем в Европе. Также возможны варианты с доступностью тех или иных опций. Для таких машин сложно подобрать сопоставимые комплектации — как таковых базовых версий не существует, а список опций может быть весьма разнообразным. В качестве точки отсчета мы выбрали линию исполнения Advanced. Страна Комплектация Цена в евро Беларусь Advanced 2.0 TFSI AT Quattro 49 649 Россия Advanced 2.0 TFSI AT Quattro 48 470 Украина Advanced 2.0 TFSI AT Quattro 39 417 Литва Advanced 2.0 TFSI AT Quattro 40 826 Польша Advanced 2.0 TFSI AT Quattro 39 735

BMW X5 Белорусский импортер BMW часто заявлял, что цены в нашей стране на BMW одни из самых низких. Вот и проверим. Правда, не удалось прийти к единообразию в комплектациях. Например, в Литве не нашлось места базовой модели xDrive25d.

Страна Комплектация Цена в евро Беларусь Business xDrive25d AT полный привод 62 154 Россия Business xDrive25d AT полный привод 63 335 Украина xLine xDrive25d AT полный привод 56 183 Литва xDrive30d AT полный привод 69 861 Польша xDrive25d AT полный привод 60 325

Suzuki Jimny Еще после тест-драйва этого внедорожника мы выяснили, что в Европе на них очередь, а цены просто зашкаливают. Интересно, изменилась ли ситуация? Страна Комплектация Цена в евро Беларусь GL 1.3 5МТ полный привод 20 065 Россия GL 1.3 5МТ полный привод 19 725 Украина GL 1.3 5МТ полный привод 16 290 Литва GL 1.3 5МТ полный привод 18 174 Польша GL 1.3 5МТ полный привод 20 292

Выводы просты: в большинстве случаев белорусов от европейских цен спасает российская сборка. Это касается в основном бюджетных и среднебюджетных авто. Если импортер добивается особых условий и цен для нашего рынка, то и премиальные автомобили европейской сборки оказываются дешевле, чем в самой Европе. Но такое бывает редко. Пример с Audi Q5 это подтверждает — в Беларуси на нее самый высокий ценник, но с оговоркой, что может быть разница в комплектациях. Но безусловный плюс «еврорынка» — более широкий выбор моторов, включая дизельные. На многих моделях российской сборки «дизеля» не предлагают в принципе.