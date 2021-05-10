ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отели Турции не откажутся от «все включено» после снятия ограничений. Опрос!

10.05.2021 14:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Турецкие отели продолжат работать по системе «все включено». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерации отельеров Турции.

Ранее встречалась информация, что гостиницы отойдут от all inclusive. Однако глава федерации опроверг такие сведения: «Эта информация не соответствует действительности. Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд. Но делать они это могут только по согласованию с туроператорами».

В Турции с 29 апреля действует локдаун. Продлится он до 17 мая. Сейчас в стране закрыты кафе и рестораны, действует комендантский час, выходить из дома можно лишь по уважительным причинам.

Для вас важна система «все включено»?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

Покупайте кофе выгодно в Каталоге Onliner


Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах 1000 г
10 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
42,00 р.
7 предложений
Кофе Lavazza Tierra Arabica Selection в зернах 1000 г
5 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
54,50 р.
7 предложений
Кофе Сиба Арабика в зернах 1 кг
6 отзывов
зерновой, средняя обжарка
19,02 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все виды кофе в Каталоге с доставкой

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турецкие отели продолжат работать по системе «все включено». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерации отельеров Турции.Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
Італьянская эстэтыка ў кіно. У Менску пакажуць падборку фільмаў Феліні і Сарэнціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by