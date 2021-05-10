Отели Турции не откажутся от «все включено» после снятия ограничений. Опрос!

Источник материала: Onliner

Турецкие отели продолжат работать по системе «все включено». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерации отельеров Турции.

Ранее встречалась информация, что гостиницы отойдут от all inclusive. Однако глава федерации опроверг такие сведения: «Эта информация не соответствует действительности. Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд. Но делать они это могут только по согласованию с туроператорами».

В Турции с 29 апреля действует локдаун. Продлится он до 17 мая. Сейчас в стране закрыты кафе и рестораны, действует комендантский час, выходить из дома можно лишь по уважительным причинам.

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