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Отели Турции не откажутся от «все включено» после снятия ограничений. Опрос!
Источник материала: Onliner
Турецкие отели продолжат работать по системе «все включено». Об этом
Ранее встречалась информация, что гостиницы отойдут от all inclusive. Однако глава федерации опроверг такие сведения: «Эта информация не соответствует действительности. Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд. Но делать они это могут только по согласованию с туроператорами».
В Турции с 29 апреля действует локдаун. Продлится он до 17 мая. Сейчас в стране закрыты кафе и рестораны, действует комендантский час, выходить из дома можно лишь по уважительным причинам.
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