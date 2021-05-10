ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

37-летний экс-форвард сборной Беларуси Сергей Корниленко официально завершил игровую карьеру

10.05.2021 14:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Бывший нападающий национальной сборной Беларуси по футболу 37-летний Сергей Корниленко официально завершил игровую карьеру.

37-летний экс-форвард сборной Беларуси Сергей Корниленко официально завершил игровую карьеру
Фото ПФК Крылья Советов

9 мая выступавший за самарские «Крылья Советов» Корниленко вышел на замену на 83-й минуте в матче Футбольной национальной лиги (второй дивизион чемпионата России) против «Краснодара-2» и забил гол, установив окончательный счет — 6:0.

«Крылья Советов» стали победителями ФНЛ и в следующем сезоне будут играть в Премьер-лиге. А 12 мая «Крылья» встретятся с московским «Локомотивом» в финале Кубка России.

Сергей Корниленко в последнее время работал спортивным директором «Крыльев Советов». В официальных матчах не выходил на поле уже два года.

Корниленко, который играл за «Крылья» в 2011—2019 годах, стал лучшим бомбардиром команды в новейшей истории клуба — 57 голов во всех турнирах.

За национальную сборную Беларуси Корниленко сыграл 78 матчей, в которых забил 17 голов. Нападающий играл в Беларуси за «Локомтоив-96» (Витебск), «Динамо-Юни» (Минск), «Динамо» (Минск), в Украине — за «Динамо» (Киев) и «Днепр» (Днепропетровск), в России — за «Томь» (Томск). «Зенит» (Санк-Петербург), «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара), в Англии — за «Блэкпул».

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший нападающий национальной сборной Беларуси по футболу 37-летний Сергей Корниленко официально завершил игровую карьеру.
 
Новости дня
Новости разные
 
У анэксаваным Крыме ўсталявалі абсталяваньне з ЭЗ у абыход санкцый. Як яно патрапіла на паўвыспу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by