Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "ЯсноПонятно". Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста

Откуда взялся этот рубеж? Как проявляются неудовлетворенность и разочарование в себе? И актуален ли стереотип "мне уже 30" сейчас?

Почему "30" нашего поколения и "30" наших родителей — это разные "30"? Нормально ли к тридцати не знать, кем будешь "когда вырастешь"? Когда вечный поиск себя превращается в инфантильность? И что нужно делать современной молодежи, чтобы оставаться актуальными и ментально здоровыми через 20-30-40 лет?

На все вопросы отвечает гость эпизода — коуч трудоголиков и специалист по коммуникации Ольга Полищук.

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