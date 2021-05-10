Как правильно отмечать Радуницу?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Идея в определенную дату собираться на кладбищах зачастую получает разное воплощение, и изначальный повод для духовного преображения перекрывается сформированными привычками людей.

О некоторых особенностях, связанных с Радуницей, агентству Sputnik рассказал настоятель прихода храма святителя Николая Японского в Минске, протоиерей Павел Сердюк.

- Отец Павел, правильно ли, что люди несут на кладбище еду и алкоголь и затем оставляют для умерших?

- Память предков – мощный фактор нашего культурного ментального кода. Люди идут в места упокоения, потому что останки усопших находятся под землей. А земля в традиционной аграрной культуре – источник, дающий пищу, которая позволяет жить. Это вкушение, если хотите, можно считать культурной особенностью перед весенними полевыми работами. Кроме того, это воспроизведение общего семейного обеда с участием предков.

Я бы, как священник, обратил внимание, что когда мы в проповедях выступаем против накрытых столов у могил, то, прежде всего, говорим о неумеренности, которая приводит к отвратительным проявлениям. Для христиан не свойственны выходки вроде крестообразного поливания водкой могил. А ведь оставляют не только рюмки с алкоголем, часто кладут сигареты. Это примитивные правления неосознанной религиозности. Люди хотят как-то помочь усопшим, но делают только то, к чему привыкли в физическом смысле.

- Как можно объяснить, что люди считают обязательным выпить в этот день?

- Взрослые в подавляющем большинстве в Радуницу приходят на могилы к своим родителям. Люди, возможно, изнемогают под гнетом социальных факторов, жизненных неудач, нереализованности и хотят вновь побывать в безопасности, вспомнить среду доверия, которую когда-то создавали папа и мама. И эту возможность находят в том, чтобы употребить алкоголь. Но нужно понимать, что кладбища – это не места утилизации останков, это наши некрополи, семейные алтари, где мы должны произносить молитвы о близких.

- Как правильно провести Радуницу?

Христианское мировоззрение говорит о пребывании бессмертной человеческой души, поэтому взоры нужно устремлять ввысь, а не, образно говоря, под землю.

Предлагаю четкие установки для православного христианина на Радуницу.

С утра посетить храм. Можно подойти позже (после божественной литургии около 11:00 начинается панихида) и разделить со всеми пришедшими заупокойное богослужение. Оставить записки с именами усопших. Затем пойти на кладбище, взять свечи, лампадки, прочитать молитву. Те, кто желает большего, могут совершить заупокойную литию и к обеду вернутся домой.

Если это сельское кладбище и семья собирается в Радуницу из разных уголков страны, можно совершить поминальную трапезу возле места захоронения. Главное – не упиваться. Нередко там, где не могут остановиться после нескольких рюмок спиртного, вместо чувства единения всплывают старые обиды, начинаются ссоры, порой возникают драки, слышатся крики, кого-то может стать нехорошо. Это недостойно ни человека, ни памяти усопших.

- Экологи не первый год говорят о вреде искусственных цветов. Как убедить людей отказаться от пластика?

- Думаю, это вопрос принятия какого-то административного решения о запрете. Здесь очевидна простая бизнес-схема: низкая себестоимость, большой спрос. Вопрос не требует какого-то культурного или религиозного обоснования. На мой взгляд, это не только не экологично, но и не эстетично - яркие ядовитые цвета.

Со своей стороны могу предложить лозунг: "Живые цветы – живая память". Ухаживание за живыми растениями, конечно, требует большего времени. Но забота о могилах - это инвестиции в нас самих. Наша память о предках – лекарство от личного забвения.

- В этом году Радуница оказалось близко ко Дню Победы. Чувствуется ли взаимосвязь?

- День Победы напоминает о трагичной перспективе окончания земного пути. Почему мы столько внимания уделяем приведению в порядок мест упокоения близких? Один из важнейших постулатов православной церкви – чаяние на телесное воскресение из мертвых и наследование вечной жизни.

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