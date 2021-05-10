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Арина Соболенко поднялось на рекордное четвертое место в рейтинге WTA

10.05.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на турнире в Мадриде поднялась на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).


Фото: Reuters

Пока это рекордный результат в карьере Соболенко. Сейчас она уступает только австралийке Эшли Барти, румынке Симоне Халеп и японке Наоми Осаке.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 090.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7650.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6520.
4 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.
5 (4). София Кенин (США) — 5905.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5835.
7 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4850.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660.
10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 4160.

Виктория Азаренко занимает 16-е место, Александра Саснович сейчас 103-я, Ольга Говорцова — 139-я.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на турнире в Мадриде поднялась на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
 
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