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Арина Соболенко поднялось на рекордное четвертое место в рейтинге WTA
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на
Пока это рекордный результат в карьере Соболенко. Сейчас она уступает только австралийке Эшли Барти, румынке Симоне Халеп и японке Наоми Осаке.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 090.
Виктория Азаренко занимает 16-е место, Александра Саснович сейчас 103-я, Ольга Говорцова — 139-я.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на турнире в Мадриде поднялась на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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