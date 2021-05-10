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Видео: пожарный вертолет рухнул в озеро в Китае (видео)

10.05.2021 15:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В провинции Юньнань на юго-западе Китая разбился пожарный вертолет, сообщает ресурс ecns.cn. Агентство «РИА Новости» опубликовало видео момента крушения.

Вертолет упал в озеро в 10:20 по местному времени. В муниципалитете Дали провинции Юньнань идут лесные пожары, в тушении участвует авиация. Но местные СМИ сообщают, что разбившийся вертолет хоть и был пожарным, он не участвовал в тушении леса.

По информации «РИА Новости», в результате крушения погибло два члена экипажа, еще два человека пропали.

 
 
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В провинции Юньнань на юго-западе Китая разбился пожарный вертолет, сообщает ресурс ecns.cn. Агентство «РИА Новости» опубликовало видео момента крушения.Читать...
 
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