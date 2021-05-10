Протесты против карантинных ограничений не утихают в Бельгии

Источник материала: ОНТ

В Брюсселе продолжаются столкновения на улицах. Антиковидные протесты не утихают, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране.

В центре города протестующие забросали полицию петардами и камнями. Те ответили водометами. Люди требуют полного снятия карантина, грядет туристический сезон и в Брюсселе надеялись на частичное открытие и общепита и музеев, но это вряд ли произойдет в ближайший месяц

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