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Протесты против карантинных ограничений не утихают в Бельгии

10.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты против карантинных ограничений не утихают в Бельгии

В Брюсселе продолжаются столкновения на улицах. Антиковидные протесты не утихают, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране.

В центре города протестующие забросали полицию петардами и камнями. Те ответили водометами. Люди требуют полного снятия карантина, грядет туристический сезон и в Брюсселе надеялись на частичное открытие и общепита и музеев, но это вряд ли произойдет в ближайший месяц

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В Брюсселе продолжаются столкновения на улицах. Антиковидные протесты не утихают, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране. В центре города...
 
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