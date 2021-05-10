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На пр. Дзержинского в Минске на час было остановлено движение троллейбусов. Минсктранс объяснил, почему
Источник материала: ОНТ
Остановка троллейбусов на проспекте Дзержинского в столице было временно остановлено 10 мая – повреждена контактная сеть. Такую информацию
Около двух часов дня сразу несколько троллейбусов (номера 12, 36, 40 и 53) остановились из-за непредвиденной аварии. В Минсктрансе уточнили, что в связи с этим троллейбус №36 был направлен по улицам Щорса, Железнодорожной, Толстого, Могилевской. Аварию устранили спустя час, движение транспорта на данном участке дороги возобновлено.
Фото: БЕЛТА
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На пр. Дзержинского в Минске на час было остановлено движение троллейбусов. Минсктранс объяснил, почему
Остановка троллейбусов на проспекте Дзержинского в столице было временно остановлено 10 мая – повреждена контактная сеть. Такую информацию сообщает Минсктранс....
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