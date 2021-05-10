В Канаде на пляже нашли старинную бутылку с письмом. Ученые считают, что это письмо с «Титаника»

Источник материала: ОНТ

Исследователи из Университета Квебека (Канада) изучают письмо из бутылки, которую могли сбросить с «Титаника» за сутки до катастрофы. Об этом информирует сайт учебного заведения.

Запечатанная бутылка была найдена в 2017 году на пляже семьей Шервух, отдыхавшей у скал Хоупвелл-Рокс. Находку передали специалистам.

В бутылке было письмо, датируемое 13 апреля 1912 года и написанное от лица девочки Матильды Лефевр. По информации специалистов, девочка с этим именем была пассажиркой третьего класса «Титаника». Ученые связались с живущими родственниками Матильды.

13-летняя девочка направлялась в Нью-Йорк с мамой, тремя сестрами и братьями. Семью должен был встретить отец. Но Лефевры умерли вместе с другими пассажирами в результате крушения «Титаника» в ночь на 15 апреля.



Фото: uqar.ca

Подлинность бутылки, бумаги и воска была подтверждена учеными, но исследования письма и почерка продолжаются. Специалистов смущает, что почерк не соответствует тому, как детей учили писать во французских школах того времени.

Заглавное фото: Pixabay

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