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Севший на мель сухогруз перекрыл Волго-Каспийский судоходный канал в России

10.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Севший на мель сухогруз перекрыл Волго-Каспийский судоходный канал в России

Движение на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала в Астраханской области России было временно приостановлено из-за судна, севшего на мель. Об этом со ссылкой на данные МЧС России сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в ночь на 10 мая. Спасателям поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, на мель сел сухогруз «Порт Оля-4». Судно направлялось в Иран. 

Как сообщается, в результате аварии никто не пострадал. При этом движение судов по каналу было приостановлено. Снять судно с мели станет возможно только после улучшения погодных условий, так как в настоящий момент в северной части Каспийского моря наблюдается сгон воды.

Фото: Freepik

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Движение на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала в Астраханской области России было временно приостановлено из-за судна, севшего на мель. Об этом...
 
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