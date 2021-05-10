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Имя из 34 букв придумали ребенку родители на Филиппинах

10.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Имя из 34 букв придумали ребенку родители на Филиппинах

На Филиппинах родители придумали для своего малыша очень длинное имя, которое не могут выговорить сами. Ребенок получил домашнее прозвище «Согласный», а официальное имя состоит из 34 букв, информирует ТСН. 

Младенца зовут Глиннил Хилхир Иззигил Мампуан Бускато. Снимок документа о рождении мальчика был размещен в Сети другом семьи. Фото перепостили свыше 50 тысяч раз.

В интервью местному телеканалу родители рассказали, что придуманное имя является комбинацией букв из имен родственников. Отец ребенка пообещал, что, когда мальчик подрастет, ему расскажут о важности этого имени.

Фото: Pixabay

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На Филиппинах родители придумали для своего малыша очень длинное имя, которое не могут выговорить сами. Ребенок получил домашнее прозвище «Согласный», а...
 
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