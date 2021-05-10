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Имя из 34 букв придумали ребенку родители на Филиппинах
Источник материала: ОНТ
На Филиппинах родители придумали для своего малыша очень длинное имя, которое не могут выговорить сами. Ребенок получил домашнее прозвище «Согласный», а официальное имя состоит из 34 букв,
Младенца зовут Глиннил Хилхир Иззигил Мампуан Бускато. Снимок документа о рождении мальчика был размещен в Сети другом семьи. Фото перепостили свыше 50 тысяч раз.
В интервью местному телеканалу родители рассказали, что придуманное имя является комбинацией букв из имен родственников. Отец ребенка пообещал, что, когда мальчик подрастет, ему расскажут о важности этого имени.
Фото: Pixabay
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На Филиппинах родители придумали для своего малыша очень длинное имя, которое не могут выговорить сами. Ребенок получил домашнее прозвище «Согласный», а...
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