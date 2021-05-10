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В Минске столкнулись Skoda и такси Volkswagen

10.05.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня примерно в 13:35 в Минске произошла авария с участием кроссовера Skoda Kodiaq и автомобиля такси Volkswagen Polo. УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщило подробности ДТП и назвало вероятную причину ДТП.

По предварительной информации ГАИ, 41-летний водитель Skoda при повороте с улицы Козлова на улицу Змитрока Бядули не уступил дорогу Volkswagen, который двигался навстречу.

В Минске столкнулись Skoda и такси Volkswagen
В Минске столкнулись Skoda и такси Volkswagen

В результате ДТП машины получили повреждения: у Skoda разбита правая сторона, у Volkswagen — передняя часть. У обоих автомобилей сработали подушки безопасности. Пострадавших нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня примерно в 13:35 в Минске произошла авария с участием кроссовера Skoda Kodiaq и автомобиля такси Volkswagen Polo. УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщило подробности ДТП и...
 
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