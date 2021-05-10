В Минске столкнулись Skoda и такси Volkswagen

Источник материала: Onliner

Сегодня примерно в 13:35 в Минске произошла авария с участием кроссовера Skoda Kodiaq и автомобиля такси Volkswagen Polo. УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщило подробности ДТП и назвало вероятную причину ДТП.

По предварительной информации ГАИ, 41-летний водитель Skoda при повороте с улицы Козлова на улицу Змитрока Бядули не уступил дорогу Volkswagen, который двигался навстречу.









В результате ДТП машины получили повреждения: у Skoda разбита правая сторона, у Volkswagen — передняя часть. У обоих автомобилей сработали подушки безопасности. Пострадавших нет.