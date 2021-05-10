ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

SpaceX получит криптовалюту Dogecoin за отправку спутника в космос (видео)

10.05.2021 16:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

SpaceX приняла криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за запуск спутника, сообщает издание CNBC. Спутник весом 40 килограммов полетит в космос на многоразовой ракете Falcon 9.

Миссия DOGE-1 запланирована на I квартал следующего года, спутник планируется вывести на лунную орбиту. Известно, что миссия целиком оплачена криптовалютой, но стоимость контракта не раскрывается. Заказчиком выступила компания Geometric Energy Corporation.

Вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро отметил, что DOGE-1 продемонстрирует использование криптовалюты за пределами орбиты Земли и станет базисом для межпланетных торговых отношений.

Dogecoin стоит примерно 55 американских центов за единицу. Ранее Илон Маск поддерживал челлендж, в рамках которого криптоэнтузиасты хотят поднять стоимость криптовалюты до $1.

Велокомпрессор от Xiaomi для помощи в дороге и подготовки к путешествиям


Велокомпрессор Xiaomi Mi Portable Air Pump DZN4006GL
18 отзывов
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
117 р.
16 предложений

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SpaceX приняла криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за запуск спутника, сообщает издание CNBC. Спутник весом 40 килограммов полетит в космос на многоразовой ракете Falcon...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дэкрэт Лукашэнкі можа стаць прычынай нестабільнасьці. Меркаваньне юрыста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by