SpaceX получит криптовалюту Dogecoin за отправку спутника в космос (видео)

Источник материала: Onliner

SpaceX приняла криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за запуск спутника, сообщает издание CNBC. Спутник весом 40 килограммов полетит в космос на многоразовой ракете Falcon 9.

Миссия DOGE-1 запланирована на I квартал следующего года, спутник планируется вывести на лунную орбиту. Известно, что миссия целиком оплачена криптовалютой, но стоимость контракта не раскрывается. Заказчиком выступила компания Geometric Energy Corporation.

Вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро отметил, что DOGE-1 продемонстрирует использование криптовалюты за пределами орбиты Земли и станет базисом для межпланетных торговых отношений.

Dogecoin стоит примерно 55 американских центов за единицу. Ранее Илон Маск поддерживал челлендж, в рамках которого криптоэнтузиасты хотят поднять стоимость криптовалюты до $1.