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SpaceX получит криптовалюту Dogecoin за отправку спутника в космос (видео)
Источник материала: Onliner
SpaceX приняла криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за запуск спутника,
Миссия DOGE-1 запланирована на I квартал следующего года, спутник планируется вывести на лунную орбиту. Известно, что миссия целиком оплачена криптовалютой, но стоимость контракта не раскрывается. Заказчиком выступила компания Geometric Energy Corporation.
Вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Том Очинеро отметил, что DOGE-1 продемонстрирует использование криптовалюты за пределами орбиты Земли и станет базисом для межпланетных торговых отношений.
Dogecoin стоит примерно 55 американских центов за единицу. Ранее Илон Маск поддерживал челлендж, в рамках которого криптоэнтузиасты хотят поднять стоимость криптовалюты до $1.
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