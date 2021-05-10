Кирилл Готовец: «Не смогу помочь сборной Беларуси на ЧМ-2021 из-за повреждений»













– Сыграете на чемпионате мира за Беларусь?





– На меня выходили представители сборной, хотят меня видеть. Но, к сожалению, не смогу помочь из-за повреждений, полученных в плей-офф. Их нужно залечить, они меня беспокоят.





сказал Готовец. И, по сути, не так много времени осталось до начала предсезонки. Конечно, будь я здоров, думаю, для каждого хоккеиста большая честь сыграть за свою страну на чемпионате мира, –Готовец.



