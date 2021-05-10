ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кирилл Готовец: «Не смогу помочь сборной Беларуси на ЧМ-2021 из-за повреждений»

10.05.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусский защитник Кирилл Готовец сообщил, что не сыграет за сборную Беларуси на ЧМ-2021.




– Сыграете на чемпионате мира за Беларусь?

– На меня выходили представители сборной, хотят меня видеть. Но, к сожалению, не смогу помочь из-за повреждений, полученных в плей-офф. Их нужно залечить, они меня беспокоят.

И, по сути, не так много времени осталось до начала предсезонки. Конечно, будь я здоров, думаю, для каждого хоккеиста большая честь сыграть за свою страну на чемпионате мира, – сказал Готовец.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусский защитник Кирилл Готовец сообщил, что не сыграет за сборную Беларуси на ЧМ-2021.
 
Новости дня
Новости разные
 
Имя из 34 букв придумали ребенку родители на Филиппинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by