Глухонемых работников гомельского предприятия подозревают в экстремизме?









Об этом сообщил канал "Беларусь за МКАДом" со ссылкой на проект "Прожектор регионов", которым занимается офис Светланы Тихановской.





Сообщается, что силовики обвинили работников в том, что они состоят к "экстремистских" чатах и отобрали у них телефоны для проверки.





"5 работников с ограниченными возможностями были задержаны. На данный момент они находятся на свободе и ожидают повестки в суд. Остальные 52 работника подозреваются в том же", — сообщили в тг-канале.





Официальных подтверждений тому, что силовики приходили на предприятие, пока что нет.