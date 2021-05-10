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Глухонемых работников гомельского предприятия подозревают в экстремизме?

10.05.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силовики пришли на предприятие "Випра" в Гомеле, где работают почти шесть десятков инвалидов по слуху.



Об этом сообщил канал "Беларусь за МКАДом" со ссылкой на проект "Прожектор регионов", которым занимается офис Светланы Тихановской.

Сообщается, что силовики обвинили работников в том, что они состоят к "экстремистских" чатах и отобрали у них телефоны для проверки.

"5 работников с ограниченными возможностями были задержаны. На данный момент они находятся на свободе и ожидают повестки в суд. Остальные 52 работника подозреваются в том же", — сообщили в тг-канале.

Официальных подтверждений тому, что силовики приходили на предприятие, пока что нет.
 
Теги: Гомель
 
 
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Силовики пришли на предприятие "Випра" в Гомеле, где работают почти шесть десятков инвалидов по слуху.
 
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