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Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключенных ГУЛАГа

10.05.2021 17:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Язык репрессий. Как иностранцы обогатили речь заключённых ГУЛАГа

Почему "в ажуре" - это не про кружева? Как дрейфили голландцы до ГУЛАГа? Кто был "товарищем" для "грязного"? 

Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.

Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".

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Этнический состав в ГУЛАГе был даже пестрее, чем в СССР: в лагеря заносило французов, немцев, англичан, китайцев, австрийцев… Их языки обогатили речь заключенных и,...
 
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