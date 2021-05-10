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ГАИ: бесправник на мотоцикле BMW скрывался от патрульной машины

10.05.2021 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около девяти утра сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю мотоцикла BMW на перекрестке столичных улиц Богдановича и Некрасова. Водитель мотоцикла, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, проигнорировал требования и попытался скрыться.

Байкер сначала повернул на улицу Тиражную, потом на Беды, а затем на Некрасова, после чего вновь оказался на Богдановича и оттуда ушел на Кольцова. Возле дома №14 по улице Мирошниченко сотрудники ГАИ заблокировали мотоцикл нарушителя служебной машиной.

«В ходе разбирательства установлено, что 21-летний мотоциклист не имеет права на управление транспортным средством соответствующей категории. Водителя отстранили от управления мотоциклом, а транспортное средство доставили на охраняемую стоянку», — сказано в сообщении УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

 
 
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Сегодня около девяти утра сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю мотоцикла BMW на перекрестке столичных улиц Богдановича и Некрасова. Водитель...
 
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