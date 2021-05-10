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Бузова выписалась из больницы: концерты отменять не будет?

10.05.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Ольга Бузова заставила поволноваться своих поклонников, поскольку на какое-то время выпала из соцсетей. 35-летнюю теледиву доставили в больницу 5 мая.

Появились сообщения, что знаменитость перенесла тяжелую операцию и находится в реанимации. Спустя время сама Ольга из больничной палаты начала публиковать Stories в Instagram. Едва шевеля губами, она рассказала, что очень долго отходила от наркоза и собиралась раскрыть подробности, когда полностью придет в себя, но пока ей по-прежнему плохо. Певица извинилась перед поклонниками за то, что заставила переживать. "Главное, все самое страшное позади. Сейчас нужно только восстанавливаться", – отметила она.

Диагноз не называется до сих пор. Известно лишь, что у "поющей ведущей" сильно поднялась температура, а тело охватила общая слабость. Врачи посоветовали Бузовой какое-то время оставаться в больнице под наблюдением. По неподтвержденным сведениям, теледиве сделали плановую лапароскопическую операцию.

14 мая у Ольги Бузовой запланирован сольный концерт в Екатеринбурге. И пока информации об отмене не было. Есть версия, что пиарщики воспользовались хайпом по госпитализации, чтобы повысить продажи билетов.

К слову, в гастрольном графике покорительницы Instagram (у Бузовой 23 миллиона подписчиков) значится и выступление в Минске. Оно намечено на октябрь этого года.

Ранее сестра ведущей Анна Бузова рассказала, что столкнулась с волной хейта. Она никак не комментировала ситуации, чем вызвала гнев фанатов: Анну обвинили в равнодушии и отсутствии сочувствия к сестре. При этом многие российские селебрити признались, что услышали о госпитализации Ольги Бузовой лишь из интернета. Даже мама "поющей ведущей" не была в курсе, что с ней происходит.

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Теги: Минск
 
 
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Многие заподозрили, что экстренная госпитализация "поющей ведущей" стала частью продуманного пиар-хода. После суток неизвестности и пяти дней госпитализации...
 
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