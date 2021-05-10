|
Бузова выписалась из больницы: концерты отменять не будет?
10.05.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ольга Бузова заставила поволноваться своих поклонников, поскольку на какое-то время выпала из соцсетей. 35-летнюю теледиву доставили в больницу 5 мая.
Появились сообщения, что знаменитость перенесла тяжелую операцию и находится в реанимации. Спустя время сама Ольга из больничной палаты
Диагноз не называется до сих пор. Известно лишь, что у "поющей ведущей" сильно поднялась температура, а тело охватила общая слабость. Врачи посоветовали Бузовой какое-то время оставаться в больнице под наблюдением. По неподтвержденным сведениям, теледиве сделали плановую лапароскопическую операцию.
14 мая у Ольги Бузовой запланирован сольный концерт в Екатеринбурге. И пока информации об отмене не было. Есть версия, что пиарщики воспользовались хайпом по госпитализации, чтобы повысить продажи билетов.
К слову, в гастрольном графике покорительницы Instagram (у Бузовой 23 миллиона подписчиков) значится и выступление в Минске. Оно намечено на октябрь этого года.
Ранее сестра ведущей Анна Бузова рассказала, что столкнулась с волной хейта. Она никак не комментировала ситуации, чем вызвала гнев фанатов: Анну обвинили в равнодушии и отсутствии сочувствия к сестре. При этом многие российские селебрити признались, что услышали о госпитализации Ольги Бузовой лишь из интернета. Даже
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие заподозрили, что экстренная госпитализация "поющей ведущей" стала частью продуманного пиар-хода. После суток неизвестности и пяти дней госпитализации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)