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Самый популярный китайский электрокар продолжает бить рекорды продаж
Источник материала: Tut.by
СП SAIC-GM-Wuling устроило настоящую экспансию в сегменте городских электромобилей — продажи Hongguang Mini EV продолжают расти как на дрожжах: по итогам первого квартала этой «малютке» у себя на родине удалось опередить Tesla Model 3.
Эту машинку
Как сообщает ресурс
Рыночный успех HongGuang Mini EV обусловлен в первую очередь доступностью машинки — в Китае цены на хэтчбек длиной 2,91 м и с 27-сильным электродвигателем начинаются от 28 800 юаней (чуть менее 4500 долларов в пересчете). Напомним, что Hongguang Mini EV в немного измененном виде уже добрался и
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Продажи электромобиля Wuling Hongguang Mini EV продолжают расти как на дрожжах - по итогам первого квартала этой «малютке» у себя на родине в Китае удалось опередить Tesla Model 3.
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