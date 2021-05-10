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Самый популярный китайский электрокар продолжает бить рекорды продаж

10.05.2021 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СП SAIC-GM-Wuling устроило настоящую экспансию в сегменте городских электромобилей — продажи Hongguang Mini EV продолжают расти как на дрожжах: по итогам первого квартала этой «малютке» у себя на родине удалось опередить Tesla Model 3.


Эту машинку анонсировали еще в марте прошлого года под рабочим индексом E5C, а на рынок КНР она вышла прошлым летом под именем Hongguang Mini EV. На электрокар с ходу было оформлено 50 тысяч заказов, а в настоящее время хэтчбек является самым популярным электромобилем в Китае.


Как сообщает ресурс Car News China, за первые три месяца текущего года продажи Hongguang Mini EV составили почти 100 тысяч единиц (96 674 экземпляра, если быть точным) — это 20% электромобильного рынка Китая. Tesla Model 3 следует на втором месте с результатом 52 859 проданных машин, а замкнул тройку лидеров BYD Han EV (немногим более 21 тысячи проданных электрокаров).

Рыночный успех HongGuang Mini EV обусловлен в первую очередь доступностью машинки — в Китае цены на хэтчбек длиной 2,91 м и с 27-сильным электродвигателем начинаются от 28 800 юаней (чуть менее 4500 долларов в пересчете). Напомним, что Hongguang Mini EV в немного измененном виде уже добрался и до Европы — его продвижением в Прибалтике и на других рынках EC занялась латвийская фирма Dartz.

 
 
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Продажи электромобиля Wuling Hongguang Mini EV продолжают расти как на дрожжах - по итогам первого квартала этой «малютке» у себя на родине в Китае удалось опередить Tesla Model 3.
 
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